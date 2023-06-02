Гибель людей у закрытого убежища в Киеве: у Зеленского приняли срочное решение

Глава государства поручил провести полную ревизию всех защитных сооружений.

https://glavred.info/ukraine/gibel-lyudey-u-zakrytogo-ubezhishcha-v-kieve-u-zelenskogo-prinyali-srochnoe-reshenie-10475029.html Ссылка скопирована

Владимир Зеленский прокомментировал трагедию с гибелью людей в Киеве / Коллаж Главред, фото president.gov.ua, КГВА

Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего.

Он в частности, поручил провести полную ревизию всех убежищ Киева и Украины в целом, говорится в Telegram главы государства.

"Ставка. Жесткая реакция участников заседания на гибель людей возле закрытого бомбоубежища. Поручил члену Ставки, министру Камышину, провести полную ревизию всех защитных сооружений Киева. Отчет - через десять дней. Другому члену Ставки, министру Клименко, — то же по Украине", — написал Зеленский.

видео дня

На ставке также рассмотрели вопрос состояния украинских сил ПВО. "Вопрос второй. Комплексное рассмотрение состояния нашей ПВО. Ее потребности для отражения угроз с земли, с моря, с воздуха. Пути совершенствования с учетом имеющихся ресурсов, поступлений от партнеров и собственного производства", — уточнил глава государства.

"Вопрос третий. Фронт. Без деталей", — написал Зеленский.

"Вопрос четвертый. Всеобъемлющий доклад разведки по странам, которые помогают РФ не просто обходить санкции, но и наращивать производство ракет и дронов в условиях войны. Готовим соответствующие решения", — подытожил он.

Президент провел заседание Ставки / t.me/V_Zelenskiy_official

Напомним, в ночь на 1 июня российские оккупанты нанесли ракетный удар по Киеву. Около 03:00 в столице объявили воздушную тревогу и почти сразу начали звучать взрывы. Силы ПВО сбили все цели, но есть жертвы и разрушения в нескольких районах. Погибли три человека, среди которых 9-летний ребенок.

Киевлянин, жена которого погибла во время этого ракетного удара, рассказал, что трагедия произошла возле укрытия, куда побежали люди после объявления воздушной тревоги, но там было закрыто.

Позже стало известно о том, что правоохранители задержали четверых человек - трех чиновников и охранника. Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

Среди задержанных первый заместитель Деснянской РГА, директор медучреждения и его заместитель, а также охранник.

Больше новостей: