Горела вместе с оккупантами: ВСУ разбили вражескую БМП

ВСУ сожгли вражескую БМП вместе с оккупантами / Скриншот

Украинские военные показали, как разбили боевую машину пехоты в одном из населенных пунктов. После удара БМП вспыхнула. Об этом сообщили военнослужащие 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады.

На кадрах, которые опубликовали военнослужащие, видно, что после удара по позициям врага российская БМП загорелась вместе с оккупантами внутри.

"Сичеславцы продолжают "горячо" встречать российских оккупантов! Результат - уничтоженная БМП-1, детонация боекомплекта и жареные враги! Верьте в ВСУ! Победим!"- говорится в сообщении.

БМП-1 - характеристики и применение

По данным Wikipedia, БМП-1 - первая советская серийная боевая бронированная гусеничная машина. Она способна плавать и рассчитана на перевозку и поддержку одного мотострелкового отделения. В ней могут находиться три члена экипажа - механик-водитель, наводчик-оператор и командир, а также восемь человек десанта.

Корпус и башня БМП-1 выполнены из стальных бронированных листов толщиной от 5 до 19 мм, башта имеет толщину 23 мм.

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Основным вооружением БМП-1 является 73-мм гладкоствольная пушка 2А28 "Гром" с боекомплектом 40 выстрелов - 16 кумулятивных и 24 осколочных. Также там есть 7,62-мм пулемет Калашникова танковый, который имеет в боекомплекте 2000 патронов. БМП оснащена пусковой установкой противотанковых управляемых ракет 9М14М "Крошка" с четырьмя выстрелами к ней.

После своего появления БМП-1 использовалась во многих вооруженных конфликтах: Афганская война, Первая и Вторая чеченские войны, война в Ираке, Южной Осетии и других. БМП активно используется с 2014 года в российско-украинской войне.

По данным Генштаба, с начала полномасштабного наступления на Украину Россия потеряла уже по меньшей мере 3043 БМП, 199 РСЗО, 586 артиллерийских систем и 1251 танк.

Напомним, ранее украинские воины показали, успешно применяют предоставленные Великобританией ракеты Brimstone. Такое оружие помогает эффективнее доставать врага, даже если он в глубоком тылу.

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