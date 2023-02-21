"Господин Берлускони не просыпался в 3 ночи стирать одежду": Зеленский опустил друга Путина

Президент Украины подчеркнул, что желает, чтобы "в Италии никогда не было войны и никто бы этого не прожил".

Зеленский, Берлускони / president.gov.ua, УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский резко отреагировал на комментарий экс-премьера Италии Сильвио Берлускони по поводу войны в Украине.

"Господин Берлускони… Его дом никогда не бомбили ракетами ежедневно, и слава богу, что к нему на танке во двор не заехал его партнер из Российской Федерации, не уничтожил его родных и близких. Я думаю, господин Берлускони из-за блекаута не просыпался в 3 часа ночи и не начинал стирать одежду, готовить на два дня вперед своим детям, потому что следующие два-три дня может просто не быть света из-за большой братской любви русского народа", - сказал Зеленский.

Кроме того, президент подчеркнул, что желает, чтобы "в Италии никогда этого не было и никто бы этого не прожил, потому что это просто большая трагедия".

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Что заявлял Берлускони

Ранее Берлускони выступил с критикой и обвинениями в адрес президента Владимира Зеленского. В Министерстве иностранных дел Украины резко осадили итальянского политика.

Напомним, бывший премьер-министр Италии, лидер партии "Вперед, Италия" (Forza Italia) Сильвио Берлускони считает, что Европа должна "заставить" Украину принять требования Путина, чтобы прекратить войну.

Политик заявлял, что он готов вместе с экс-канцлером ФРГ Ангелой Меркель стать посредником на переговорах Украины и России. Кроме того, Берлускони сказал, что санкции якобы никак не влияют на РФ и экономическое состояние государства-агрессора.

В конце декабря бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что сейчас не идет речь о ее участии в возможных переговорах о завершении войны в Украине. При этом экс-политик уверена в том, что война обязательно закончится за столом переговоров.

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