УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Господин Берлускони не просыпался в 3 ночи стирать одежду": Зеленский опустил друга Путина

21 февраля 2023, 22:39
Президент Украины подчеркнул, что желает, чтобы "в Италии никогда не было войны и никто бы этого не прожил".
Зеленский, Берлускони
Зеленский, Берлускони / president.gov.ua, УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский резко отреагировал на комментарий экс-премьера Италии Сильвио Берлускони по поводу войны в Украине.

"Господин Берлускони… Его дом никогда не бомбили ракетами ежедневно, и слава богу, что к нему на танке во двор не заехал его партнер из Российской Федерации, не уничтожил его родных и близких. Я думаю, господин Берлускони из-за блекаута не просыпался в 3 часа ночи и не начинал стирать одежду, готовить на два дня вперед своим детям, потому что следующие два-три дня может просто не быть света из-за большой братской любви русского народа", - сказал Зеленский.

Кроме того, президент подчеркнул, что желает, чтобы "в Италии никогда этого не было и никто бы этого не прожил, потому что это просто большая трагедия".

видео дня

Что заявлял Берлускони

Ранее Берлускони выступил с критикой и обвинениями в адрес президента Владимира Зеленского. В Министерстве иностранных дел Украины резко осадили итальянского политика.

Напомним, бывший премьер-министр Италии, лидер партии "Вперед, Италия" (Forza Italia) Сильвио Берлускони считает, что Европа должна "заставить" Украину принять требования Путина, чтобы прекратить войну.

Политик заявлял, что он готов вместе с экс-канцлером ФРГ Ангелой Меркель стать посредником на переговорах Украины и России. Кроме того, Берлускони сказал, что санкции якобы никак не влияют на РФ и экономическое состояние государства-агрессора.

В конце декабря бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что сейчас не идет речь о ее участии в возможных переговорах о завершении войны в Украине. При этом экс-политик уверена в том, что война обязательно закончится за столом переговоров.

Читайте также:

Владимир Зеленский Сильвио Берлускони
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

22:39

"Господин Берлускони не просыпался в 3 ночи стирать одежду": Зеленский опустил друга Путина

22:30

"Человек, сделанный из стали": Байден высказался о несокрушимой воле ЗеленскогоВидео

22:26

Актриса фильмов для взрослых или мама: жена Виктора Павлика шокировала снимками в белье

21:55

Послал на три буквы: глава МИД Словакии жестко набросился на пропутинского ОрбанаВидео

21:20

Индексация пенсий: стало известно, кто получит наибольшие и наименьшие доплатыВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

20:50

Светлана Лобода похвасталась сочными изгибами в тугом корсете

20:48

"Большое наступление россиян уже угасло": Данилов сообщил о значимых провалах оккупантов на фронтеВидео

20:45

Виталий Портников. Как Путин убегает от реальностиВидеоблоги

20:24

Что на самом деле означает визит Байденамнение

Реклама
20:00

Гороскоп на завтра 22 февраля 2023: Рыбам – новые встречи, Близнецам – события

19:45

Святослав Вакарчук похвастался первыми словами сына Ивана на украинском языкеВидео

19:45

Почему на похороны надевают черное: выдуманные ненужные правила или важные традиции

19:27

"Можем потерять территории и тысячи украинских солдат": РФ будет наступать на 3 направлениях - ТукаВидео

19:21

"США не собираются атаковать РФ": Байден обратился к россиянам и призвал остановить войнуВидео

19:11

Как почистить белые стулья: мебель будет сверкать, если воспользоваться 3 средствами

19:07

Историческое выступление Байдена в Польше: президент США обратился к россиянам и ПутинуВидео

18:59

Украинцам будут выплачивать помощь от французской организации: как получить более 6 тысячВидео

18:48

Тяжелобольную Анастасию Заворотнюк выписали из больницы

18:45

"Ситуация тяжелая": военный рассказал о вероятном наступлении оккупантов на ЗапорожьеВидео

18:39

Си Цзиньпин собирается в РФ, чтобы подтолкнуть Путина к мирным переговорам – The Wall Street JournalВидео

Реклама
18:13

"Рогатками не повоюешь": дипломат оценил, смогут ли ВСУ в этом году переломить ход войныВидео

17:48

"Эти олухи поверили в собственную богоизбранность": в РФ запутались в своих целях в Украине – ТукаВидео

17:34

Как приготовить вкуснейшие сырники: секреты, которые сделают блюдо незабываемымВидео

17:16

Как определить свои личные границы и научиться никогда не давать себя в обиду

17:04

В ВСУ четко ответили, ждать ли 24 февраля массированного налета российских самолетов на КиевВидео

16:55

Как приготовить гору вкуснейших котлет за копейки: секретные ингредиенты, которые можно добавить в фаршВидео

16:50

Медведев и другие чиновники уснули во время речи ПутинаВидео

16:50

Над потугами Путина тихо ржали даже в Россиимнение

16:44

Когда и на каком направлении ВСУ могут пойти в наступление: генерал Романенко сделал прогнозВидео

16:41

Как правильно варить вареники и чтобы они не разваливались: нехитрый и надежный способВидео

16:26

Что будет, если неделю не мыть голову: эти последствия никогда не забудутсяВидео

16:20

Байден дал пощечину Путину, а потому диктатор в панике переписывал свои бумажки для речи - ОгрызкоВидео

16:19

"Второй сын помог разобраться в проблемах": Вера Кекелия рассказала, как спасла брак во время войныВидео

16:18

В Украину ворвется невероятное потепление: когда ждать +17Видео

16:01

Дипломат спрогнозировал, о чем в контексте войны Байден скажет в ВаршавеВидео

15:57

"Путин готовится к новым наступлениям": Столтенберг раскрыл планы диктатораВидео

15:40

Что нельзя делать в зеркальный день, чтобы не навлечь беду: 23 февраля 2023 года

15:36

Что делать если все прилипает к сковороде: наболевшая проблема всех хозяек

15:26

"Путин сам сделал этот выбор": в США назвали абсурдной речь главы Кремля 21 февраляВидео

15:18

"Подготовка ведется": Тука рассказал о возможном наступлении врага на КиевВидео

Реклама
15:13

Пригожин вызверился на Герасимова и Шойгу: "Люди гибнут пачками, а они хихикают"

15:01

РФ накрыла Херсон и Очаков огнем из РСЗО: много погибших и раненых

15:00

Отец-молодец: у Джуда Лоу родился седьмой ребенокВидео

14:56

Умопомрачительный ленивый Медовик на сковороде: настоящее восхищение всего за 30 минут - рецептВидео

14:54

Бывшая невеста Владимира Кличко поделилась трагедией - ушел из жизни близкий член семьи

14:39

"Этот год он не переживет": Байден передал Путину два "сигнала" из КиеваВидео

14:27

Путин разразился истерикой из-за дальнобойного оружия Украине и грозится "расширением войны"Видео

14:26

Путин пил антидепрессанты из-за визита Байдена в Киев - СМИВидео

14:07

Почему 22 февраля нельзя трогать и чесать уши: приметы и главные запретыВидео

14:04

Своим визитом в Киев Байден дал четкий сигнал России и Китаю - дипломатВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Мода и красота
Красивый маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Персоны
Путин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир Зеленский
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять