"Можем прислать ему водки": Зеленский потроллил фаната Путина Берлускони

Президент Владимир Зеленский потроллил бывшего премьера Италии, лидера партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони, который ранее комплементарно высказывался в адрес президента страны-агрессора Владимира Путина.
При этом глава государства иронически предложил угостить Берлускони украинской водкой. Такое заявление он сделал в интервью итальянскому изданию Corriere Della Sera.
"Я слышал заявления Берлускони. Я не знаю его лично. Но, возможно, надо ему тоже что-то послать. Он любит водку? У нас в Украине очень хорошее качество, если он хочет, то мы ему ее пришлем", — сказал президент.
Водочный презент Путина Берлускони
Как известно, ранее в Сети была опубликована аудиозапись, на которой Берлускони рассказал о том, что он обменялся алкогольными подарками с Путиным.
"Путин прислал мне 20 бутылок водки и очень милое письмо. Я ответил бутылками "Ламбруско" и не менее милым письмом. Меня объявили одним из пяти его настоящих друзей", — хвастался Берлускони.
Ранее Берлускони выступил с критикой и обвинениями в адрес президента Владимира Зеленского. В Министерстве иностранных дел Украины резко осадили итальянского политика.
Напомним, бывший премьер-министр Италии, лидер партии "Вперед, Италия" (Forza Italia) Сильвио Берлускони считает, что Европа должна "заставить" Украину принять требования Путина, чтобы прекратить войну.
Политик заявлял, что он готов вместе с экс-канцлером ФРГ Ангелой Меркель стать посредником на переговорах Украины и России. Кроме того, Берлускони сказал, что санкции якобы никак не влияют на РФ и экономическое состояние государства-агрессора.
В конце декабря бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что сейчас не идет речь о ее участии в возможных переговорах о завершении войны в Украине. При этом экс-политик уверена в том, что война обязательно закончится за столом переговоров.
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