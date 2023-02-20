"Можем прислать ему водки": Зеленский потроллил фаната Путина Берлускони

Президент иронически предложил угостить Сильвио Берлускони украинской водкой.

Владимир Зеленский потроллил Сильвио Берлускони / УНИАН, Скриншот

Президент Владимир Зеленский потроллил бывшего премьера Италии, лидера партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони, который ранее комплементарно высказывался в адрес президента страны-агрессора Владимира Путина.

При этом глава государства иронически предложил угостить Берлускони украинской водкой. Такое заявление он сделал в интервью итальянскому изданию Corriere Della Sera.

"Я слышал заявления Берлускони. Я не знаю его лично. Но, возможно, надо ему тоже что-то послать. Он любит водку? У нас в Украине очень хорошее качество, если он хочет, то мы ему ее пришлем", — сказал президент.

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Водочный презент Путина Берлускони

Как известно, ранее в Сети была опубликована аудиозапись, на которой Берлускони рассказал о том, что он обменялся алкогольными подарками с Путиным.

"Путин прислал мне 20 бутылок водки и очень милое письмо. Я ответил бутылками "Ламбруско" и не менее милым письмом. Меня объявили одним из пяти его настоящих друзей", — хвастался Берлускони.

Ранее Берлускони выступил с критикой и обвинениями в адрес президента Владимира Зеленского. В Министерстве иностранных дел Украины резко осадили итальянского политика.

Напомним, бывший премьер-министр Италии, лидер партии "Вперед, Италия" (Forza Italia) Сильвио Берлускони считает, что Европа должна "заставить" Украину принять требования Путина, чтобы прекратить войну.

Политик заявлял, что он готов вместе с экс-канцлером ФРГ Ангелой Меркель стать посредником на переговорах Украины и России. Кроме того, Берлускони сказал, что санкции якобы никак не влияют на РФ и экономическое состояние государства-агрессора.

В конце декабря бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что сейчас не идет речь о ее участии в возможных переговорах о завершении войны в Украине. При этом экс-политик уверена в том, что война обязательно закончится за столом переговоров.

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