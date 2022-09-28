Гребут инвалидов и онкобольных: в Генштабе поведали об "успехах" мобилизации в РФ

Генштаб узнал новые провалы мобилизации в РФ / ua.depositphotos.com, Telegram

Россияне продолжают проводить частичную мобилизацию - уже известны дикие случаи призыва людей с инвалидностью, онкобольных или многодетных родителей, сообщает Генштаб ВСУ в Facebook.

По информации военных, мобилизации в России подлежат все мужчины определенной возрастной категории, несмотря на отсутствие опыта прохождения военной службы в прошлом и боевого опыта.

"Нередки случаи мобилизации лиц с инвалидностью, онкобольных, многодетных родителей и лиц старше шестидесяти лет. В отдельных регионах население пытается сопротивляться такой принудительной мобилизации", - пишет Генштаб.

Из-за неготовности реализации мер мобилизации в Белгородской и Ростовской областях, новоприбывшие вынуждены за свой счет покупать зимнюю форму одежды и средства защиты.

Также сохраняется тенденция уклонения от мобилизации.

"Так, на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, мужчины, во избежание мобилизации, пытаются откупиться взяткой, выехать за границу Российской Федерации, трудоустроиться на предприятие критической инфраструктуры или совершить мелкое преступление", - добавляет Генштаб.

Мобилизация в России

Российский диктатор Владимир Путин в среду, 21 сентября, объявил о проведении частичной мобилизации в России.

Министр обороны России Сергей Шойгу сказал, что Москва намерена мобилизовать 300 тысяч резервистов.

После объявления мобилизации в России начались акции протеста. Кроме того, в РФ жгут администрации и военкоматы.

На третьи сутки после начала мобилизации до 20 тысяч россиян уже были на украинской границе. Советник ОП Алексей Арестович заявил, что их бросают в бой без необходимой подготовки.

Тем временем на горячую линию "Хочу жить" звонят те россияне, которых еще не мобилизовали в РФ. Они спрашивают, как им сдаться в плен, если они окажутся на войне в Украине.

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