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Хомчак назвал причину, почему вернуть ОРДЛО будет сложно

30 марта 2021, 11:52
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России приходится полностью содержать целый регион, чтобы он мог существовать. Кроме того, российская пропаганда полностью прочистила мозги жителям Донбасса.

Донбасс
Хомчак объяснил, почему вернуть ОРДЛО будет сложно / Фото: REUTERS

Россия тратит огромные деньги на войну и содержание оккупированных восточных регионов, ведя там активную пропаганду, поэтому Украине будет трудно вернуть оккупированные районы Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), заявил главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак.

"Это горючее, продукты, одежда, те все проекты, которые они сегодня декларируют для гражданских - развитие, существование, обучение. Это все деньги", - рассказал Хомчак в интервью изданию Гордон.

Генерал-полковник подчеркнул, что России приходится полностью содержать целый регион, чтобы он мог существовать.

Он вспомнил, что в 2020 году военное учебное заведение в оккупированном Донбассе выпустило первых лейтенантов. Это был первый выпуск офицеров на подконтрольных России территориях.

"Там российская пропаганда полностью им прочистила мозги. То есть это наши люди, которые остались на тех территориях и подросли, ведь 7 лет назад им было 14-15 лет", - рассказал главнокомандующий ВСУ.

Хомчак особо отметил, что формирование сознания этих людей произошло под влиянием российской пропаганды, а потому теперь их не так просто будет вернуть.

Война на Донбассе – о чем сообщалось ранее:

  • 26 марта российские незаконные вооруженные формирования обстреляли позиции ООС на Донбассе вблизи Шумов. В результате вражеского огня погибли 4 украинских военных.
  • Советник делегации Украины в ТКГ по Донбассу Алексей Арестович заявил, что Киев в связи с ситуацией намерен инициировать внеочередное заседание группы по безопасности. Переговоры планируют провести 27 марта. Ожидается ответ российской стороны.
  • Президент Украины Владимир Зеленский призвал всех лидеров стран нормандской четверки приложить максимальные усилия для того, чтобы на Донбассе был полностью сохранен режим прекращения огня.
  • Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что выполнение минских договоренностей о всеобъемлющем режиме прекращения огня на Донбассе поставлено под угрозу из-за постоянных провокаций со стороны пророссийских боевиков.
  • Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что эскалация напряженности на Донбассе чревата "чрезвычайно опасным силовым сценарием".

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