Хомчак назвал причину, почему вернуть ОРДЛО будет сложно

Хомчак объяснил, почему вернуть ОРДЛО будет сложно / Фото: REUTERS

Россия тратит огромные деньги на войну и содержание оккупированных восточных регионов, ведя там активную пропаганду, поэтому Украине будет трудно вернуть оккупированные районы Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), заявил главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак.

"Это горючее, продукты, одежда, те все проекты, которые они сегодня декларируют для гражданских - развитие, существование, обучение. Это все деньги", - рассказал Хомчак в интервью изданию Гордон.

Генерал-полковник подчеркнул, что России приходится полностью содержать целый регион, чтобы он мог существовать.

Он вспомнил, что в 2020 году военное учебное заведение в оккупированном Донбассе выпустило первых лейтенантов. Это был первый выпуск офицеров на подконтрольных России территориях.

"Там российская пропаганда полностью им прочистила мозги. То есть это наши люди, которые остались на тех территориях и подросли, ведь 7 лет назад им было 14-15 лет", - рассказал главнокомандующий ВСУ.

Хомчак особо отметил, что формирование сознания этих людей произошло под влиянием российской пропаганды, а потому теперь их не так просто будет вернуть.

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