Имунитет от войны на 5 лет: Золотарев назвал способ остановить Россию

Если мы не получим гарантий безопасности, то риск вероятности продолжения войны очень высок, уверен политолог.

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Золотарев назвал способ остановить Россию / Коллаж УНИАН

Если Украина вступит в НАТО, то Россия в ближайшие 5 лет не сможет напасть на Украину, считает политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

В интервью Главреду он отметил, что как на страну НАТО Россия не нападет, поскольку нынешние экономические кондиции России этого не позволяют.

"Полтора и более чем пятьдесят процентов мирового ВВП – это, все-таки, несопоставимые весовые категории. Как мы видим, состояние вооруженных сил РФ не тождественно пропагандистским картинкам. Воевать с НАТО в эфирах Скабеевой и Соловьева – всегда пожалуйста, но идти на прямой конфликт с НАТО Россия не готова. В этом даже Стрелков-Гиркин признается – мол, не тянем", - отметил Золотарев.

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Также он подчеркнул, что если мы не получим гарантий безопасности, то риск вероятности продолжения войны очень высок.

Кто такой Андрей Золотарев Андрей Владимирович Золотарев (род. 15 мая 1965, Днепропетровск) — украинский политолог, руководитель Центра "Третий сектор". Политконсультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996-97), сообщает Википедия.

"Подобно тому, как Россия, потерпев неудачу в первой чеченской войне, после Хасавюртовских соглашений, когда казалось, что ситуация вроде бы урегулирована, через несколько лет начала вторую чеченскую войну, которая велась еще более беспощадно и жестоко", - пояснил политолог.

По его словам, восстановления для новой войны у РФ займет 5 лет.

"Даже если Россия отползет, понадобится максимум 5 лет, чтобы вооруженные силы РФ восстановили форму, восполнили потери и дошли до той кондиции, когда можно попытаться повторить", - подытожил эксперт.

Ранее министр обороны Алексей Резников заявил, что с началом полномасштабного вторжения РФ Украина де-факто стала членом НАТО. Он подчеркнул, что для вступления Украины в Альянс де-юре осталось принять только политическое решение.

Президент Чехии Петр Павел призвал усилить помощь Киеву, чтобы обеспечить победу над страной-агрессором Россией. После победы в войне, по мнению чешского лидера, Украина должна стать членом НАТО. Он подчеркнул, что у Запада нет альтернативы поддержке Украины.

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