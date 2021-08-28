Из Афганистана уже эвакуировали более 600 человек - ОПУ

Украина эвакуировала из Афганистана 600 человек - ОПУ

По состоянию на субботу, 28 августа, Украина уже эвакуировала из Афганистана более 600 человек - среди них не только наши граждане, но и иностранцы - дети, правозащитники и журналисты Globe and Mail, WSJ, USA Today.

Операция была целиком и полностью подготовлена и проведена силами украинского Главного управления разведки.

"Из-за напряженной ситуации, сложившейся в Афганистане, нашим ребятам пришлось прорываться в город и также возвращаться в условиях сильного противодействия, выводя гражданских с собой к месту эвакуации. Обошлось без потерь, и все наши живы и здоровы", - подчеркнул глава Офиса президента Андрей Ермак в Facebook.

Он не исключил, что граждане Украины еще могут оставаться в Афганистане и пообещал их не оставить.

"Офис президента постоянно мониторит ситуацию. 24 часа в сутки работает горячая линия МИД Украины. Ни одного нашего гражданина, находящегося в беде не оставят на произвол судьбы", - сказал Ермак.