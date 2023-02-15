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"Известны как сторонники великой России": люди из окружения Путина сотрудничают с разведкой Украины

15 февраля 2023, 08:12
В ГУР Минобороны заявили, что российские чиновники пошли на сотрудничество в основном не из-за дружеских чувств к Украине, а ради собственной выгоды.

Владимир Путин, Кремль
Близкое окружение Путина сотрудничает с украинской разведкой - ГУР / УНИАН

Главное управление разведки Министерства обороны Украины сотрудничает с людьми из близкого окружения российского диктатора Владимира Путина. Об этом заявил представитель ГУР МОУ Андрей Черняк в интервью греческому изданию Iefimerida.

По его словам, люди, которые сотрудничают с украинской разведкой, известны как сторонники "великой России"

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"На войне мы используем все средства, разрешенные законом. Мы нашли механизмы сотрудничества даже с людьми, которые очень близки к Путину. Эти люди вне всяких подозрений", - сказал Черняк.

При этом он уточнил, что немного российских чиновников сотрудничают с ГУР из-за дружеских чувств к Украине.

В то же время в окружении Путина есть довольно много людей, которые не поддерживают текущую политику РФ в отношении Украины, в частности полномасштабную войну.

"Все они делают это ради собственной выгоды – это в их интересах. Кто-то - чтобы спасти свою жизнь. Кто-то - потому что теряет деньги. После вторжения в Украину ряд людей начали очень быстро терять деньги и влияние. Им это не нравится", – сказал Черняк.

Представитель ГУР добавил, что пока эти люди не готовы к переворотам в РФ, но "если Путин потеряет власть, они его уничтожат".

Как сообщал Главред, в Главном управлении разведки Минобороны Украины не исключают, что украинские военные могут ударить по российской территории, откуда происходят атаки. Об этом заявил представитель ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

Спикер Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов заявлял, что российские войска в ходе нового наступления могут пойти на реализацию операции по высадке десанта на севере или юге страны. Такой шаг станет для россиян самоубийством – ВСУ уничтожат оккупантов.

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