Войска РФ способны высадить десант на севере или юге: в ГУР заявили, что ВСУ нанесут ответный удар

Вражеские войска России в ходе нового наступления России на Украину могут пойти на реализацию операции по высадке десанта на севере или юге страны. Такой шаг станет для россиян самоубийством – ВСУ уничтожат оккупантов. Об этом заявил спикер Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.
В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что в условиях войны присутствует риск высадки вражеского десанта. В частности, нельзя исключать реализации сценария на юге или севере страны.
"Если говорим о классической десантной операции. Такая угроза тоже всегда присутствует – либо с белорусского направления, либо морской десант, если мы говорим об Одессе", - сказал Юсов.
По его словам, подобное решение станет фатальным для россиян – силы обороны Украины уничтожат вражескую группу по аналогии с событиями в аэропорту Гостомеля.
"Такое решение было бы самоубийственным для россиян. Такой десант будет очень быстро уничтожен на территории Украины. Так же, как были колоссальные потери во время начала полномасштабного вторжения в Гостомельском аэропорту (Киевская область), когда украинцы нанесли сокрушительные потери захватчикам", - подчеркнул Андрей Юсов.
Угроза наступления России
Глава Минобороны Алексей Резников ранее сказал, что агрессор Россия в ходе нового наступления на Украину будет применять другую тактику.
Захватчики намерены действовать в рамках ползучего наступления и атаковать на двух направлениях – востоке и юге. Как полагает министр, россияне уже не будут пытаться захватить всю Украину.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что оккупанты РФ готовы пойти в атаку к 24 февраля на каком-либо из направлений. Российский директор Путин поставил им задачу оккупировать Донбасс.
Бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес отметил, что Россия вряд ли добьется существенных успехов в ходе своего нового наступления. По мнению военного, оккупанты не смогли решить проблемы с логистикой и подготовкой кадров. Даже с группировкой в 200-300 тысяч человек им не удастся совершить прорыв.
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