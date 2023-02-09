Войска РФ способны высадить десант на севере или юге: в ГУР заявили, что ВСУ нанесут ответный удар

Существует угроза высадки десанта агрессора России либо с белорусского направления, либо с моря в направлении Одессы, сказал спикер ГУР МО Андрей Юсов.

Десант РФ в Украине будет очень быстро уничтожен - ГУР / Коллаж 59 ОМПБр, Минобороны РФ

Вражеские войска России в ходе нового наступления России на Украину могут пойти на реализацию операции по высадке десанта на севере или юге страны. Такой шаг станет для россиян самоубийством – ВСУ уничтожат оккупантов. Об этом заявил спикер Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что в условиях войны присутствует риск высадки вражеского десанта. В частности, нельзя исключать реализации сценария на юге или севере страны.

"Если говорим о классической десантной операции. Такая угроза тоже всегда присутствует – либо с белорусского направления, либо морской десант, если мы говорим об Одессе", - сказал Юсов.

По его словам, подобное решение станет фатальным для россиян – силы обороны Украины уничтожат вражескую группу по аналогии с событиями в аэропорту Гостомеля.

"Такое решение было бы самоубийственным для россиян. Такой десант будет очень быстро уничтожен на территории Украины. Так же, как были колоссальные потери во время начала полномасштабного вторжения в Гостомельском аэропорту (Киевская область), когда украинцы нанесли сокрушительные потери захватчикам", - подчеркнул Андрей Юсов.

Угроза наступления России

Глава Минобороны Алексей Резников ранее сказал, что агрессор Россия в ходе нового наступления на Украину будет применять другую тактику.

Захватчики намерены действовать в рамках ползучего наступления и атаковать на двух направлениях – востоке и юге. Как полагает министр, россияне уже не будут пытаться захватить всю Украину.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что оккупанты РФ готовы пойти в атаку к 24 февраля на каком-либо из направлений. Российский директор Путин поставил им задачу оккупировать Донбасс.

Бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес отметил, что Россия вряд ли добьется существенных успехов в ходе своего нового наступления. По мнению военного, оккупанты не смогли решить проблемы с логистикой и подготовкой кадров. Даже с группировкой в 200-300 тысяч человек им не удастся совершить прорыв.

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