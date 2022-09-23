"Как скрыть потерю Луганска?": Фейгин рассказал, как просчитался Кремль

Фейгин рассказал, как просчитался Кремль / скриншот

В Кремле всячески пытаются скрыть провалы России в войне против Украины, но россияне все же узнают правду из неподконтрольных режиму Путина источников.

В интервью Главреду российский оппозиционер и правозащитник Марк Фейгин отметил, что панические дискуссии в пабликах, которые приводят к тому, что меняется отношение к военному командованию - люди упрекают Шойгу и всех остальных в том, что это они довели до этого, кто-то уже и о Путине говорит.

"То есть это, безусловно, переломный момент. Может быть, в военном отношении еще много чего произойдет, но с точки зрения морально-психологического климата все безвозвратно утеряно", - пояснил он.

Фейгин подчеркнул, что российские военные теряю мотивацию, а обычные россияне уже не так верят в успех так называемой "спецоперации".

"Мотивация теряется. Зачем это все, если все деоккупируют? За 120 дней положить десяток тысяч человек, чтобы взять часть Харьковской области, и потерять ее за 4-5 дней, потенциально потеряв еще больше погибшими, технику. То есть просто теряется смысл всего этого и это оказывает воздействие на всех. Но им нужна более явная фактура. Ведь кто в России знает про Изюм или Купянск? А вот Херсон или Крым, или Донецк с Луганском знают все. И как тогда скрыть, если потерять Луганск? То есть следующий шаг ВСУ будет забивать в эту крышку гроба последний гвоздь, потому что там уже начнутся вопросы о том, мол, если мы не побеждаем, то зачем столько погибших?", - задается вопросом правозащитник.

По его словам, эти события стать основой для начала процесса распада России как государства.

"Для полураспада - безусловно. Это неудивительно и такое прогнозируется, но вопрос в том - когда это произойдет. Должны быть ещё какие-то политические события внутри власти", - подытожил Фейгин.

Ранее глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай ранее сказал, что войска России не способны выполнить требования, которые ставят перед ними в Кремле. По его словам, Москва настаивает на продвижении в 5 километров, в то время как захватчики порой двигаются максимум 100 метров в сутки. Однако они подошли к Бахмуту и активно обстреливают город.

Также мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский 16 сентября заявил, что Вооруженные силы Украины провели беспрецедентную военную операцию и освободили практически всю Харьковскую область от оккупационной армии России. По словам главы государства, за время пребывания в регионе захватчики даже не пытались что-то сделать для людей. Они оставили после себя опустошенные села, в некоторых населенных пунктах нет ни одного уцелевшего дома.

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