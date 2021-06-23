"Как завезли – так и вывезут": Гордон сделал заявление о Крыме и предупредил россиян

Деньги россиян после возвращения Крыма в Украину пропадут – Гордон / Reuters

Российским гражданам лучше не инвестировать в Крым, потому что после того, как оккупированный полуостров вернется в Украину, их деньги пропадут. Россиян, которых "завезли" в автономную республику после оккупации полуострова, "вывезут". Поэтому финансовые средства лучше вкладывать в Сочи. Об этом заявил украинский журналист Дмитрий Гордон.

В эфире телеканала Украина 24 он назвал бедой и природным бедствием ситуацию с паводками в Крыму, к которым, по его мнению, привели действия определенных людей.

"В Крыму произошла беда. Это природное бедствие, которое таким стало вследствие плохой работы тех, кто должен отвечать за это. Потому что надо чистить все, вы понимаете. Мне очень жаль крымчан. Я очень люблю, обожаю Ялту – один из моих любимых городов. В нем магия есть для меня. Это наши люди, это украинцы, за исключением тех, кого завезли из России, а там многих уже позавозили. Но я могу успокоить: как завезли, так и вывезут. Людей жалко очень, природу Крыма жалко очень. Я обожаю Ялту. Когда город заливало, машины плавали, когда реки выходили из берегов, дома затапливало, люди страдали – я ощущал боль", - сказал Гордон.Читайте также"Оккупанты не знают, что делать": у Зеленского объявили о "решении" проблемы с водой в Крыму

Также он добавил, что никто не должен сомневаться в том, что захваченный Россией полуостров вернется в Украину. Поэтому он посоветовал россиянам вкладывать деньги в Сочи, а не в Крым, так как после возвращения полуострова под политический контроль Киева они потеряют свои средства.

"Хочу сказать россиянам, которые там вкладывают деньги в квартиры, санатории, дома – не делайте этого. Это так шатко – вы же незаконно это делаете, все заберут потом у того, кто делал незаконно. Поэтому хочу предупредить – не делайте глупостей, вкладывайтесь в Сочи", - подчеркнул Дмитрий Гордон.

Ситуация в Крыму

На захваченном Россией Крымском полуострове из-за ливней объявили режим чрезвычайной ситуации. В автономной республике произошло наводнение. Больше всего пострадали Ялта и Керчь, где за сутки выпала двухмесячная норма осадков.

В Керчи затопило около 300 домохозяйств, а также центральные улицы и больницы. Часть трассы Таврида оказалась под водой. Главный стадион города 50-летия Октября фактически превратился в бассейн.

В Ялте с 18 июня объявили чрезвычайную ситуацию. Местным жителям запретили выходить из дома и купаться в море. Воду в городе также временно отключали.