Киев сковал транспортный коллапс: введено оперативное положение

Киев застыл из-за пробок на дорогах / УНИАН

В пятницу утром, 5 ноября, в Киеве произошел крупный сбой в работе общественного транспорта.

Причиной стало большое скопление автотранспорта на левом берегу Днепра, сообщили в пресс-службе Киевпасстранса.

Отмечается, что в связи со сложившейся ситуацией задерживаются автобусы и троллейбусы на ряде маршрутов.

Задержка движения автобусов:

маршрут № 21;

маршрут 73;

маршрут 100;

маршрут 101;

маршрут 114.

Задержка движения троллейбусов:

маршрут №29;

маршрут 30;

маршрут 31;

маршрут 47;

маршрут 50

маршрут 50 к по пр. Маяковского - бул. Перова - пр. Шухевича по причине скопления автотранспорта.

Также отмечается, что на место уже вызвана полиция.

Кроме того, введено оперативное положение №4 (движение транспорта без соблюдения расписания).

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Пробки в Киеве:

Добавим, что по данным ресурса Google Map, в Киеве наблюдаются заторы на основных транспортных магистралях и мостах через Днепр.

/ Google

Напомним, ранее в Украине расширили сеть камер автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. На дорогах страны уже 218 комплексов.

Вслед в двух городах Украины появятся камеры фиксации нарушителей карантина. Устройства для контроля за соблюдением масочного режима и социальной дистанции установят в ноябре.

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