Киев сковал транспортный коллапс: введено оперативное положение

В Киеве общественный транспорт курсирует без соблюдения графика, на месте работает полиция.
В пятницу утром, 5 ноября, в Киеве произошел крупный сбой в работе общественного транспорта.
Причиной стало большое скопление автотранспорта на левом берегу Днепра, сообщили в пресс-службе Киевпасстранса.
Отмечается, что в связи со сложившейся ситуацией задерживаются автобусы и троллейбусы на ряде маршрутов.
Задержка движения автобусов:
- маршрут № 21;
- маршрут 73;
- маршрут 100;
- маршрут 101;
- маршрут 114.
Задержка движения троллейбусов:
- маршрут №29;
- маршрут 30;
- маршрут 31;
- маршрут 47;
- маршрут 50
- маршрут 50 к по пр. Маяковского - бул. Перова - пр. Шухевича по причине скопления автотранспорта.
Также отмечается, что на место уже вызвана полиция.
Кроме того, введено оперативное положение №4 (движение транспорта без соблюдения расписания).
Пробки в Киеве:
Добавим, что по данным ресурса Google Map, в Киеве наблюдаются заторы на основных транспортных магистралях и мостах через Днепр.
Напомним, ранее в Украине расширили сеть камер автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. На дорогах страны уже 218 комплексов.
Вслед в двух городах Украины появятся камеры фиксации нарушителей карантина. Устройства для контроля за соблюдением масочного режима и социальной дистанции установят в ноябре.
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