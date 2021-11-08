Киевлян оставили без ключевых маршрутов: куда больше не поедут перевозчики

Со столичных дорог исчезнут 76 маршруток, которые ежедневно перевозили тысячи киевлян.
Решением киевских городских властей разорваны договоры с четырьмя компаниями, которые обеспечивали перевозки микроавтобусами по ключевым маршрутам.
В этой связи со столичных дорог исчезнут 76 маршруток, которые ежедневно перевозили тысячи киевлян, говорится в Telegram заместителя председателя Киевской городской государственной администрации по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Константина Усова.
В сообщении говорится о том, что рассторгаются договоры по 11 маршрутам в связи с выявлением фальсификации.
Какие маршруты отменяются в Киеве:
Компания Союз-Авто
- 224 (ст. м. Минская - ул. Северная);
- 234 (ст. м. Почайна - пр. Алишера Навои);
- 539 (Железнодорожный вокзал - ж/к "Олимпийский городок");
- 559 (ст. м. Минская - ст. м. Героев Днепра).
Компания Кийтранс-2005
- 421 (ст. м. Почайна - ул. Симиренко);
- 581 (ст. м. Святошин - пл. Шевченко);
- 155 (ст. м. Почайна - Кольцевая дорога);
- 516 (Рынок "Лесной" - ст. м. Червоный Хутор).
Компания Универсал-Транс
- 517 (ул. Народного Ополчения - ул. Генерала Наумова);
- 402 (ул. Северная - Кинотеатр "Братислава").
Компания Базальт:
- 231 (ул. Терещенковская – ул. Кадетский Гай).
"Город не будет заключать новые договоры по этим маршрутам - ни с коммунальным, ни с частными перевозчиками. Все эти маршруты дублировали существующие коммунальные маршруты и воровали пассажиропоток у Киевпасстранса", - отметил Усов.
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Добавим, что ранее перевозчики обвинили Усова в вымогании взяток за право осуществлять свою деятельность, сообщает канал КиевВласть. Отмечается, что якобы требование было — платить по 200 грн в день с каждой машины.
Представители не пожелавших платить взятки перевозчиков, которых пытаются за это лишить лицензий, уже оспаривают такие действия в судах.
Ранее сообщалось о том, что в Киеве вводят новые правила перевозки в маршрутных автобусах. Всем без исключения перевозчикам, которые работают сейчас и хотят и в дальнейшем оказывать услуги по перевозке на маршрутах города, придется принять новые правила.
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