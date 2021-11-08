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Киевлян оставили без ключевых маршрутов: куда больше не поедут перевозчики

8 ноября 2021, 13:37
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Со столичных дорог исчезнут 76 маршруток, которые ежедневно перевозили тысячи киевлян.

Маршрутки
В Киеве убирают десятки маршруток / УНИАН

Решением киевских городских властей разорваны договоры с четырьмя компаниями, которые обеспечивали перевозки микроавтобусами по ключевым маршрутам.

В этой связи со столичных дорог исчезнут 76 маршруток, которые ежедневно перевозили тысячи киевлян, говорится в Telegram заместителя председателя Киевской городской государственной администрации по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Константина Усова.

В сообщении говорится о том, что рассторгаются договоры по 11 маршрутам в связи с выявлением фальсификации.

Какие маршруты отменяются в Киеве:

Компания Союз-Авто

  • 224 (ст. м. Минская - ул. Северная);
  • 234 (ст. м. Почайна - пр. Алишера Навои);
  • 539 (Железнодорожный вокзал - ж/к "Олимпийский городок");
  • 559 (ст. м. Минская - ст. м. Героев Днепра).

Компания Кийтранс-2005

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  • 421 (ст. м. Почайна - ул. Симиренко);
  • 581 (ст. м. Святошин - пл. Шевченко);
  • 155 (ст. м. Почайна - Кольцевая дорога);
  • 516 (Рынок "Лесной" - ст. м. Червоный Хутор).

Компания Универсал-Транс

  • 517 (ул. Народного Ополчения - ул. Генерала Наумова);
  • 402 (ул. Северная - Кинотеатр "Братислава").

Компания Базальт:

  • 231 (ул. Терещенковская – ул. Кадетский Гай).

"Город не будет заключать новые договоры по этим маршрутам - ни с коммунальным, ни с частными перевозчиками. Все эти маршруты дублировали существующие коммунальные маршруты и воровали пассажиропоток у Киевпасстранса", - отметил Усов.

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Добавим, что ранее перевозчики обвинили Усова в вымогании взяток за право осуществлять свою деятельность, сообщает канал КиевВласть. Отмечается, что якобы требование было — платить по 200 грн в день с каждой машины.

Представители не пожелавших платить взятки перевозчиков, которых пытаются за это лишить лицензий, уже оспаривают такие действия в судах.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве вводят новые правила перевозки в маршрутных автобусах. Всем без исключения перевозчикам, которые работают сейчас и хотят и в дальнейшем оказывать услуги по перевозке на маршрутах города, придется принять новые правила.

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