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Конец эпохи адских маршруток: в Киеве ввели новые правила перевозок - что меняется

31 июля 2021, 20:34
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Вместо хлама на колесах на дорогах Киева должны появиться современные и комфортные автобусы.

маршрутки
В Киеве вводят новые правила для маршруток / УНИАН

В Киеве вводят новые правила перевозки в маршрутных автобусах. Документ уже передан на подписание победителям конкурса на перевозку пассажиров на маршрутах города.

Всем без исключения перевозчикам, которые работают сейчас и хотят и в дальнейшем оказывать услуги по перевозке на маршрутах города, придется принять новые правила, рассказали в КГГА.

"Вместо хлама на колесах на дорогах Киева должны появиться доступные, современные и комфортные автобусы", — утверждают киевские власти.

В КГГА также назвали главные условия функционирования обновленного парка маршруток.

Основные изменения:

  • Перевозчики должны обеспечить в салоне предельный температурный режим: летом — не более 22°C, зимой — не менее 15°C;
  • Запрещается любое шумовое (музыка) или визуальное (плакаты, игрушки) загрязнение салона;
  • В каждом автобусе должно быть не менее пяти кнопок остановки по требованию;
  • В салоне должен висеть плакат со следующей информацией: идентификаторы перевозчика, данные о водителе, способы обратной связи для пассажиров, права и обязанности водителя и пассажиров;
  • Водители должны быть одеты в типичную униформу, каждый из них должен пройти курс домедицинской помощи и инструктаж об особенностях посадки/высадки пассажиров с инвалидностью;
  • Водителям категорически запрещается курить в салоне автобуса;
  • Предоставление услуги водителями должно осуществляться на украинском языке.

Напомним, ранее в Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 4383, который предлагает новую модель общественного транспорта, в соответствии с которой, использование маршруток станет неприемлемым.

новости Киева маршрутка маршрутки общественный транспорт
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