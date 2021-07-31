Конец эпохи адских маршруток: в Киеве ввели новые правила перевозок - что меняется

В Киеве вводят новые правила для маршруток / УНИАН

В Киеве вводят новые правила перевозки в маршрутных автобусах. Документ уже передан на подписание победителям конкурса на перевозку пассажиров на маршрутах города.

Всем без исключения перевозчикам, которые работают сейчас и хотят и в дальнейшем оказывать услуги по перевозке на маршрутах города, придется принять новые правила, рассказали в КГГА.

"Вместо хлама на колесах на дорогах Киева должны появиться доступные, современные и комфортные автобусы", — утверждают киевские власти.

В КГГА также назвали главные условия функционирования обновленного парка маршруток.

Основные изменения:

Перевозчики должны обеспечить в салоне предельный температурный режим: летом — не более 22°C, зимой — не менее 15°C;

Запрещается любое шумовое (музыка) или визуальное (плакаты, игрушки) загрязнение салона;

В каждом автобусе должно быть не менее пяти кнопок остановки по требованию;

В салоне должен висеть плакат со следующей информацией: идентификаторы перевозчика, данные о водителе, способы обратной связи для пассажиров, права и обязанности водителя и пассажиров;

Водители должны быть одеты в типичную униформу, каждый из них должен пройти курс домедицинской помощи и инструктаж об особенностях посадки/высадки пассажиров с инвалидностью;

Водителям категорически запрещается курить в салоне автобуса;

Предоставление услуги водителями должно осуществляться на украинском языке.

Напомним, ранее в Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 4383, который предлагает новую модель общественного транспорта, в соответствии с которой, использование маршруток станет неприемлемым.