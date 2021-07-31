Конец эпохи адских маршруток: в Киеве ввели новые правила перевозок - что меняется

Вместо хлама на колесах на дорогах Киева должны появиться современные и комфортные автобусы.
В Киеве вводят новые правила перевозки в маршрутных автобусах. Документ уже передан на подписание победителям конкурса на перевозку пассажиров на маршрутах города.
Всем без исключения перевозчикам, которые работают сейчас и хотят и в дальнейшем оказывать услуги по перевозке на маршрутах города, придется принять новые правила, рассказали в КГГА.
"Вместо хлама на колесах на дорогах Киева должны появиться доступные, современные и комфортные автобусы", — утверждают киевские власти.
В КГГА также назвали главные условия функционирования обновленного парка маршруток.
Основные изменения:
- Перевозчики должны обеспечить в салоне предельный температурный режим: летом — не более 22°C, зимой — не менее 15°C;
- Запрещается любое шумовое (музыка) или визуальное (плакаты, игрушки) загрязнение салона;
- В каждом автобусе должно быть не менее пяти кнопок остановки по требованию;
- В салоне должен висеть плакат со следующей информацией: идентификаторы перевозчика, данные о водителе, способы обратной связи для пассажиров, права и обязанности водителя и пассажиров;
- Водители должны быть одеты в типичную униформу, каждый из них должен пройти курс домедицинской помощи и инструктаж об особенностях посадки/высадки пассажиров с инвалидностью;
- Водителям категорически запрещается курить в салоне автобуса;
- Предоставление услуги водителями должно осуществляться на украинском языке.
Напомним, ранее в Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 4383, который предлагает новую модель общественного транспорта, в соответствии с которой, использование маршруток станет неприемлемым.