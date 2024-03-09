Когда Залужный окончательно станет послом в Великобритании: в ОП раскрыли детали

Начались процедуры по оформлению необходимых документов, связанных с назначением Валерия Залужного на новую должность.

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Когда Залужный окончательно станет послом в Великобритании / Коллаж: Главред, фото: Радио Свобода, ua.depositphotos.com

Президент Украины Владимир Зеленский одобрил кандидатуру Валерия Залужного на должность посла в Великобритании и Северной Ирландии. Процедуры оформления необходимых документов уже начались. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Андрей Сибига в эфире телемарафона.

"Сейчас начались процедуры по оформлению необходимых документов, связанных с назначением Валерия Федоровича Залужного на должность Чрезвычайного и Полномочного Посла в Великобритании. Поступило соответствующее представление министра иностранных дел с таким предложением. Оно было поддержано и согласовано президентом Украины", - рассказал он.

Сибига отметил, что окончательным этапом назначения Залужного будет указ Президента после получения согласия от британской стороны. К тому времени должны состояться определенные процедуры.

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Кто такой Валерий Залужный? Валерий Федорович Залужный (род. 8 июля 1973, Новоград-Волынский, ныне Звягель Житомирская область) - украинский военачальник, генерал. С 2021 года по 2024 был Главнокомандующим Вооруженных сил Украины. Имеет звание Героя Украины, пишет Википедия. Командующий войсками Оперативного командования "Север" (2019-2021), начальник Объединенного оперативного штаба ВС Украины - первый заместитель командующего Объединенных сил (2018), начальник штаба - первый заместитель командующего войсками Оперативного командования "Запад" (2017). Командир 51-й отдельной механизированной бригады (2009-2012). 23 мая 2022 года вошел в список 100 самых влиятельных людей 2022 по версии журнала Time, а в октябре 2022 года вошел в список 25 самых влиятельных украинских военных от НВ.

Назначение Залужного послом в Британии

Напомним, 7 марта, президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на должность посла в Великобритании и Северной Ирландии.

Также президент Зеленский сказал, что Залужный сам выбрал дипломатическое направление для дальнейшей карьеры. Запрос на агреман отправили в Великобританию.

Кроме этого, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что президент Украины Владимир Зеленский долго искал кандидата на должность посла в Лондоне, поскольку нужен кандидат с военным бэкграундом. После нескольких разговоров Кулеба убедился, что экс-глава ВСУ Валерий Залужный заинтересован в дипломатической работе и имеет профильное образование.

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