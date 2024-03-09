УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Когда Залужный окончательно станет послом в Великобритании: в ОП раскрыли детали

Руслана Заклинская
9 марта 2024, 20:23
Начались процедуры по оформлению необходимых документов, связанных с назначением Валерия Залужного на новую должность.
Когда Залужный окончательно станет послом в Великобритании: в ОП раскрыли детали
Когда Залужный окончательно станет послом в Великобритании / Коллаж: Главред, фото: Радио Свобода, ua.depositphotos.com

Президент Украины Владимир Зеленский одобрил кандидатуру Валерия Залужного на должность посла в Великобритании и Северной Ирландии. Процедуры оформления необходимых документов уже начались. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Андрей Сибига в эфире телемарафона.

"Сейчас начались процедуры по оформлению необходимых документов, связанных с назначением Валерия Федоровича Залужного на должность Чрезвычайного и Полномочного Посла в Великобритании. Поступило соответствующее представление министра иностранных дел с таким предложением. Оно было поддержано и согласовано президентом Украины", - рассказал он.

Сибига отметил, что окончательным этапом назначения Залужного будет указ Президента после получения согласия от британской стороны. К тому времени должны состояться определенные процедуры.

видео дня

Кто такой Валерий Залужный?

Валерий Федорович Залужный (род. 8 июля 1973, Новоград-Волынский, ныне Звягель Житомирская область) - украинский военачальник, генерал. С 2021 года по 2024 был Главнокомандующим Вооруженных сил Украины. Имеет звание Героя Украины, пишет Википедия.

Командующий войсками Оперативного командования "Север" (2019-2021), начальник Объединенного оперативного штаба ВС Украины - первый заместитель командующего Объединенных сил (2018), начальник штаба - первый заместитель командующего войсками Оперативного командования "Запад" (2017). Командир 51-й отдельной механизированной бригады (2009-2012).

23 мая 2022 года вошел в список 100 самых влиятельных людей 2022 по версии журнала Time, а в октябре 2022 года вошел в список 25 самых влиятельных украинских военных от НВ.

Назначение Залужного послом в Британии

Напомним, 7 марта, президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на должность посла в Великобритании и Северной Ирландии.

Также президент Зеленский сказал, что Залужный сам выбрал дипломатическое направление для дальнейшей карьеры. Запрос на агреман отправили в Великобританию.

Кроме этого, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что президент Украины Владимир Зеленский долго искал кандидата на должность посла в Лондоне, поскольку нужен кандидат с военным бэкграундом. После нескольких разговоров Кулеба убедился, что экс-глава ВСУ Валерий Залужный заинтересован в дипломатической работе и имеет профильное образование.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Владимир Зеленский новости Великобритании МИД Великобритании Валерий Залужный
Реклама

Главное за день

Спецназ ВСУ выбил россиян на юге: уничтожены укрепления врага вместе с техникой

Спецназ ВСУ выбил россиян на юге: уничтожены укрепления врага вместе с техникой

19:32 Украина
Обещаний Туска оказалось мало: польские фермеры проведут жесткий протест

Обещаний Туска оказалось мало: польские фермеры проведут жесткий протест

19:19 Мир
Украину накроет снег и дождь: где температура воздуха опустится до -9 градусов

Украину накроет снег и дождь: где температура воздуха опустится до -9 градусов

18:57 Синоптик
Все главные новости

Популярное

Оккупанты применили на фронте тактику, которую никто не ожидал - ISW 4700

Оккупанты применили на фронте тактику, которую никто не ожидал - ISW

У Зеленского назвали России условия переговоров 4117

У Зеленского назвали России условия переговоров

Гороскоп на завтра 10 марта: Овну - проблемы в любви, Раку - грубость 3634

Гороскоп на завтра 10 марта: Овну - проблемы в любви, Раку - грубость

Стало плохо: дочь Путина отправила певца-патриота SHAMAN в колонию 3171

Стало плохо: дочь Путина отправила певца-патриота SHAMAN в колонию

Последние новости

21:13

Папа Римский опозорился скандальным заявлением: предложил Украине сдаться

21:13

Любовный гороскоп с 11 по 17 марта: Стрельцу - интересное знакомство, Весам - жертвы

20:31

Каннибализм и убийства пленных: майор ВСУ показал дикую инструкцию оккупантов РФ

20:23

Когда Залужный окончательно станет послом в Великобритании: в ОП раскрыли детали

19:39

Уйдут даже тяжелые недуги: что нужно сделать 10 марта - приметы

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

19:32

Спецназ ВСУ выбил россиян на юге: уничтожены укрепления врага вместе с техникойВидео

19:25

Лунный календарь на 10 марта: почему стоит вовремя остановиться в Новолуние

19:19

Обещаний Туска оказалось мало: польские фермеры проведут жесткий протест

19:14

Козловский поведал о своем самом опасном эпизоде на фронте

Реклама
19:06

Интересный поворот в истории с молдавской сепаратисткой Гуцулмнение

18:57

Украину накроет снег и дождь: где температура воздуха опустится до -9 градусов

18:50

Как вдвое в быту снизить затраты на свет: что нужно сделать

18:35

Колонну сожгли дотла: штурмовиков РФ под Бахмутом добили артиллерией и дронамиВидео

18:29

"Лидер, которого уважают" и "босс": Орбан обменялся льстивыми комплиментами с Трампом

17:53

"Эту Ксюшу еще никто не знал":'Мишина ошеломила внешним видом во время беременности

17:42

Перелом в войне может быть до лета: эксперт предупредил об опасном сценарии

17:25

РФ нацелилась на захват нового города: полковник НГУ рассказал о боях на востоке

17:24

Пьяный "апокалипсис": посты Медведева совпадают с датами поставок его вина - СМИ

17:14

"Большая плата": Даша Астафьева удивила признанием о своей зависимостиВидео

17:04

Кто может законно отказаться от повестки: юристка объяснила детали

Реклама
16:27

Ситуация в Ивановском резко меняется: полковник признался, контролирует ли село РФ

16:23

В ВМС раскрыли детали подготовки новых ударов по флоту РФ в Черном море

16:12

Бойцы ВСУ продвигаются на левобережье Херсонщины: в Силах обороны раскрыли детали

16:06

Melovin откровенно рассказал, справился ли со своими проблемами со спиртным

15:18

Мощный удар ВСУ: генерал раскрыл крупные потери оккупантов на востоке

15:16

Шоколадные блины: десерт на Масленицу, который запомнят все

15:06

Гороскоп Таро с 11 по 17 марта: Рыбам - неожиданные перемены, Козерогу - расставание

15:04

Войска Франции в Украине: в Париже раскрыли планы на ближайшие месяцы

14:45

Суммы в платежках за газ могут подскочить: когда придется переплачивать тысячи

14:07

Taurus в обмен на Storm Shadow для Украины: Британия предложила "ракетную сделку"

13:36

Демобилизованных срочников снова мобилизуют: когда это произойдет

13:35

"Была настолько маленькая и уродливая": Астафьева рассказала как комплексовала из-за фигурыВидео

12:46

Натали Портман после 11 лет брака развелась с мужем-изменщиком

12:36

Церковный праздник 10 марта: за какую работу нельзя браться в этот день

12:22

Можно ли кошке лежать на батарее: ответ удивит всех владельцев пушистых

12:04

В Украине будут иначе назначать пенсии по-новому: у кого не выйдет их получить

12:04

У Зеленского назвали России условия переговоров

11:44

Стало плохо: дочь Путина отправила певца-патриота SHAMAN в колонию

10:50

Taurus – лучшие для сноса Крымского моста: эксперт объяснил, почему их не дают

10:32

Гороскоп на завтра 10 марта: Овну - проблемы в любви, Раку - грубость

Реклама
10:29

Усилили атаки и пошли в наступление: оккупанты хотят прорваться на Донетчине

10:22

"Девочки приходили в мою квартиру": судья Мастер Шеф рассказала об изменах мужчиныВидео

09:44

Войска стран Запада в Украине: у Зеленского сделали заявление

09:32

Гитлеровская Германия станет бледной тенью путинизмамнение

09:23

Оккупанты применили на фронте тактику, которую никто не ожидал - ISW

08:47

Голосование в апреле и активы РФ: СМИ раскрыли план помощи Украине от республиканцев

08:30

Навальный – не последняя жертва режима Путина: астролог сказал, кому нужно опасаться за жизнь

08:01

Десятки БпЛА атаковали Россию: дроны ударили по стратегическому заводу РФ

07:35

Нужно найти странное яблоко за 7 секунд: не каждому удастся разгадать загадку

06:14

Система образования в Украине: как хвост крутит собакоймнение

Новости Украины
Новости КиеваТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизация
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Война с Россией
Распад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрым
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп Таро
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять