'Мы одержим победу': Залужный в годовщину полномасштабной войны обратился к украинцам

Экс-глава ВСУ поблагодарил военных, которые защищают государство, и граждан, которые помогают украинской армии.

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Валерий Залужный сделал заявление / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, facebook.com/vzaluzhnyi

Во вторую годовщину полномасштабной войны России против Украины бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный выразил уверенность в победе Украины. Об этом Залужный написал под фото с бывшим начальником Генштаба Сергеем Шапталой в Facebook.

"Продолжается наше бескомпромиссное и мужественное сопротивление. 24 февраля 2022 года, сотни тысяч украинцев не испугались российских ракетных атак и огромных колонн техники, и двинулись добровольцами в ряды Вооруженных Сил Украины. Благодаря мужеству и жертвенности украинских граждан нам удалось устоять. Нам удалось сохранить себя и наше государство", - отметил Залужный.

В своем сообщении экс-глава поблагодарил военных, которые защищают государство "на поле боя", и всех, кто помогает украинской армии.

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"Спасибо всем, кто в эти минуты на поле боя защищает наше государство. Спасибо всем, кто помогает украинской армии. Кто помнит, верит, молится и делает все возможное для победы. Вечная память и почет воинам, которые отдали жизнь за свободу Родины", - добавил генерал.

Также Залужный заверил, что Украина одержит победу в войне против России.

"Я верю и точно знаю - мы одержим победу! Слава Украине!"- подчеркнул бывший главком ВСУ.

Комментарии под сообщением Валерия Залужного / Фото: скриншот

Сообщение Залужного собрало тысячи лайков и комментариев. Украинцы благодарят его за то, что он "повел за собой войско" и за "личный вклад в нашу стойкость и сопротивление врагу".

Кто такой Валерий Залужный? Валерий Федорович Залужный (род. 8 июля 1973, Новоград-Волынский, ныне Звягель Житомирская область) — украинский военачальник, генерал. С 2021 года по 2024 был главнокомандующим Вооруженных сил Украины. Имеет звание Героя Украины, пишет Википедия. Командующий войсками Оперативного командования "Север "(2019-2021), начальник Объединенного оперативного штаба ВС Украины — первый заместитель командующего Объединенных сил (2018), начальник штаба — первый заместитель командующего войсками Оперативного командования" Запад" (2017). Командир 51-й отдельной механизированной бригады (2009-2012). 23 мая 2022 вошел в список 100 самых влиятельных людей 2022 по версии журнала Time, а в октябре 2022 года вошел в список 25 самых влиятельных украинских военных от НВ.

Отставка Залужного

Напомним, 8 февраля стало известно о отставке Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ. Новым главнокомандующим президент назначил Александра Сырского.

Как сообщал Главред, экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отказался выполнять рекомендации советников США относительно летнего наступления против оккупантов, что стало одной из причин его отставки, по данным издания Politico.

Кроме этого, 8 февраля Валерию Залужному присвоили звание Героя Украины и вручили орден "Золотая Звезда" за выдающиеся личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

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