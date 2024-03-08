'Я также рискую': Зеленский назвал количество попыток Путина его убить

Ракетные обстрелы, которые наносит Россия, угрожают жизни президента так же как и каждому украинцу, сказал Зеленский.

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Зеленский озвучил, сколько раз Путин пытался его убить / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что спецслужбы сообщают ему о попытках покушения на его жизнь. Российский президент Владимир Путин пытался его убить более 10 раз. Об этом президент рассказал в интервью для программы Cinque minuti итальянского телеканала Rai 1, которое опубликовала пресс-служба Офиса президента.

"Говорят, что более десяти, но говорят служащие, спецслужбы, разведка. Поэтому, я честно говоря, не считаю это количество", - заявил Зеленский.

По его словам, в Украине все рискуют своей жизнью ежедневно, включая военных на фронте и гражданских, на которых "приходятся такие удары как в Одессе".

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"Я - президент своей страны, поэтому я также рискую, и понятно почему. Я должен быть в таких же условиях, как и каждый украинец", - подчеркнул Зеленский.

Покушения РФ на Владимира Зеленского Владимир Зеленский рассказал, что Россия не оставляет попыток убрать его от правительства даже через два года войны. Спецслужбы Украины, по словам президента, предупредили по меньшей мере 5-6 попыток покушения на его жизнь с начала полномасштабного вторжения. "Первый случай был очень интересный...люди не знают, что с этим делать, и это выглядит очень страшно, как Covid. А потом - это просто разведданные, которые рассказывают, что еще одна группа прибыла в Украину, чтобы попытаться совершить покушение", - рассказывал Зеленский. В то же время, по данным Independent, с начала войны Зеленский пережил более 12 попыток покушения, но по меньшей мере две из этих историй успеха произошли благодаря американским разведданным. В частности, боевики российской частной военной компании Вагнера планировали покушение на Зеленского и главу украинского правительства Дениса Шмыгаля. Эту информацию подтвердили разведчики и спецназовцы, которые отвечают за охрану главы государства.

РФ ударила по Одессе, когда там находился Зеленский

Напомним, 6 марта россияне ударили ракетами по Одессе, когда там находилась делегация из Греции. Взрыв произошел за несколько минут до встречи Мицотакиса и Зеленского, неподалеку от места расположения греческой делегации. Греческий премьер Кириакос Мицотакис отметил, что они не успели уйти в укрытие, и описал этот опыт как очень шокирующий.

Также спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк отрицает, что президент Владимир Зеленский, был целью атаки россиян. Однако советник руководителя ОП Игорь Жовква подчеркнул, что нельзя исключать версию о том, что ракетный удар России по Одессе был направлен на делегацию Зеленского и Мицотакиса.

Как сообщал Главред, президент Украины заявил, что Москва в очередной раз показала, что у нее нет уважения к лицам из других государств.

"Я не знаю, по кому был этот удар. В любом случае - это, если честно, что-то невероятное, когда у нас премьер-министр другой страны, я уже не говорю о себе. Я говорю просто об уважении к лидерам других государств, людям из других государств. От России и от Путина его просто нет", - сказал Зеленский.

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