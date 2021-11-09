Комаровский рассказал, как вычислить и наказать любителей покупать прививки

Евгений Комаровский высказался о проблеме с полиомиелитом в Уркаине/ скриншот

Доктор Евгений Комаровский рассказал, что в Украине очень серьезная проблема купленных справок от полиомиелита.

В эфире телеканала "Украина 24" врач-педиатр отметил, что медики, которые продают справки, являются бандитами.

"Поверьте, в некоторых местах 50% справок, что ребенок привит от полиомиелита, не имеют никакого отношения к настоящим... Врач, который продал тебе справку о вакцинации - бандит", - заявил Комаровский.

По его словам, проверить проверит наличие прививки можно с помощью анализа на антитела к вирусу, который стоит 50 долларов. Медик уверяет, что если в каком-то районе есть вспышка полиомиелита, нужно вакцинировать всех.

Читайте такжеПаралич на всю жизнь или смерть: полиомиелит у детей подтвердили еще в одной области Украины"Но надо проверить тех, кто якобы вакцинирован. Власть должна взять и проверить детей. Да, за деньги. А вот зато когда выяснится, что человек по бумажкам привит, а на самом деле у него нет антител, то пусть платят штраф вместе с врачом, выписавшим бумажку. И этого штрафа хватит, чтобы обследовать всех остальных", - предложил Комаровский.

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Полиомиелит в Украине

Первые случаи диагностировали на Ровенщине - сначала у полуторагодовалого ребенка, а затем у шести его братьев и сестер на территории одной из ОТГ области. Малыша парализовало, а медики стали проводить профилактические мероприятия и приглашать местных жителей делать прививки своим детям.

Позже вирус подтвердили у 12-летней девочки на Закарпатье - у нее парализовало ногу.

Полиомиелитом может заболеть даже взрослый

Полиомиелит – это острое инфекционное заболевание, которое передается полиовирусами через фекалии и слюну. Чаще всего люди заражаются через грязные руки, инфицированную пищу и воду. Самыми восприимчивыми являются дети возрастом до пяти лет, однако заболеть может любой невакцинированный человек.

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