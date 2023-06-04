"Конец эпохи путинской стабильности": у Зеленского отреагировали на события в Шебекино

По словам советника главы Офиса президента, самое главное вокруг событий в Белгородской области, это тотальное информационное игнорирование.

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Подоляк о событиях в Шебекино / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, УНИАН

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что события в Шебекино Белгородской области можно рассматривать как будущее России и конец эпохи "путинской стабильности".

"Россиянам стоит присмотреться… Хаос, отсутствие управления (чиновники-беглецы), тотальный обстрел российской армией жилых кварталов, агрессивное массовое мародерство, вымогательство денег за эвакуацию, насилие во всех проявлениях, произвол уголовных банд, безвластие", - пишет Подоляк в соцсети.

По словам советника главы Офиса президента, самое главное вокруг событий в Белгородской области, это тотальное информационное игнорирование.

"Ведь того, "чего не показали по телевизору", не существует - не правда ли?", - добавил Подоляк.

Операция ополченцев России в Белгородской области

Русский добровольческий корпус (РДК) 1 июня объявил о второй фазе военной операции в Белгородской области.

Бойцы сообщили, что ведут бои в направлении города Шебекино. В тот же день пропагандисты РФ заявили о военных столкновениях на границе России и Украины, а также "атаки танками" шебекинского МАПП.

Позже в РДК заявили о нанесении удара Градами по зданию МВД в Шебекино. Бойцы Легиона Свободы России (ЛСР), которые также работают на Белгородщине, показали, как уничтожают технику оккупантов РФ.

Также в ЛСР сказали, что российские ополченцы ведут бои в предместье Шебекино – Новой Таволжанке и Титовке.

4 июня Легион Свобода России и Русский добровольческий корпус заявили, что с боями зашли в пригород Шебекино.

Смотрите видео, в котором добровольцы России обратились к губернатору Белгородщины:

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