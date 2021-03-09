Консул пригрозил медикам из Польши за отказ лечить пострадавших украинцев

В Польше при ДТП погибли 5 украинцев / Reuters

Генеральный консул Украины в Люблине Василий Павлюк рассказал детали и причину, почему пострадавшим в ДТП в Польше украинцам отказывали в лечении.

По его словам, двух украинцев отказывались лечить медики в Ярославе из-за отсутствия медицинского страхования.

"Оказывать им помощь начали только вчера — через два дня после аварии", - заявил консул.

По словам Павлюка, пострадавшие требуют не только медицинского ухода, но и операции.

"Двум нашим гражданам, это мужчина и женщина, отказывали в лечении, не подходили, потому что что у них при себе не было страховки. Но после вчерашнего моего разговора с представителями больницы помощь предоставили. Я им сказал, что если этого не будет, их больница станет известной на всю Европу", — сказал Павлюк, сообщает Украина 24.

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