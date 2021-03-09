Консул пригрозил медикам из Польши за отказ лечить пострадавших украинцев

Павлюк рассказал, как удалось решить проблему с польскими медиками.
Генеральный консул Украины в Люблине Василий Павлюк рассказал детали и причину, почему пострадавшим в ДТП в Польше украинцам отказывали в лечении.
По его словам, двух украинцев отказывались лечить медики в Ярославе из-за отсутствия медицинского страхования.
"Оказывать им помощь начали только вчера — через два дня после аварии", - заявил консул.
По словам Павлюка, пострадавшие требуют не только медицинского ухода, но и операции.
"Двум нашим гражданам, это мужчина и женщина, отказывали в лечении, не подходили, потому что что у них при себе не было страховки. Но после вчерашнего моего разговора с представителями больницы помощь предоставили. Я им сказал, что если этого не будет, их больница станет известной на всю Европу", — сказал Павлюк, сообщает Украина 24.
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Смертельное ДТП с украинцами в Польше - о чем ранее сообщал Главред:
- В ночь на субботу, 6 марта, в Польше автобус с украинцами попал в жуткое смертельное ДТП.
- Автобус, который следовал по маршруту Познань - Херсон ударился об энергопоглощающий барьер, перевернулся и упал в канаву.
- Всего в автобусе было 57 человек, в том числе двое водителей. Самый сильный удар получили не пристегнутые ремнем безопасности пассажиры. Их разбросало по салону.
- В спасательной операции приняли участие около сотни пожарных, полицейских и фельдшеров. На место происшествия для перевозки раненых прибыли два вертолета.
- Президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда выразили соболезнования семьям жертв ДТП с украинским автобусом в Польше.
- В Польше возникли проблемы с лечением двух украинцев, пострадавших в результате смертельного ДТП. Как рассказал генеральный консул Украины в Люблине Василий Павлюк, причиной отказов, которые зафиксировали в Ярославе и Жешуве, стало отсутствие страховки.