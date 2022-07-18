Контрнаступление в Донецкой области: ВСУ освободили минимум два населенных пункта - Арестович

Украинские военные освободили минимум два населенных пункта в Донецкой области / коллаж Генштаб ВСУ, Офис президента

Украинские военные покрошили оккупантов в Донецкой области. Они так испугались, что были вынуждены сбежать из минимум двух захваченных ранее населенных пунктов. Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Он отметил, что именно на этом направлении сосредоточены основные усилия оккупантов.

"Вчера (17 июля - Главред) южнее Сиверска (Донецкая область) российские войска выхватили неиллюзорных люлей, оставив два (по некоторым данным) три ранее захваченных ними села ... Не менее неиллюзорных люлей выхватила в бочок изюмская наступательная группировка", - написал Арестович.

Он добавил, что сообщения в соцсетях о том, что российских оккупантов бросило командование и их расстреливают со всех сторон, связанно именно с огненным ударом, который нанесли им ВСУ.

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Контрнаступление ВСУ

На Херсонском направлении бойцы Вооруженных сил Украины продолжают продвигаться, заявила начальник пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

По словам советника руководителя Офиса президента Алексея Арестовича, в захваченной Россией Херсонской области находится около 12-15 тысяч вражеских военных. Россияне будут сдаваться в плен силам обороны Украины еще до того, как ВСУ перейдут к контрнаступательной операции. Украинская армия уже атакует объекты оккупантов с помощью РСЗО HIMARS.

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Генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко ранее заявил, что Украина освободит оккупированные территории на юге Украины, в том числе и аннексированный еще в 2014 году Крым.

По состоянию на 14 июля украинским военным удалось освободить уже 44 населенных пункта в Херсонской области. Контрнаступление украинских сил продолжается. При этом на оккупированных Россией территориях области ведется активная партизанская война.

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