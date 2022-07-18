УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Контрнаступление в Донецкой области: ВСУ освободили минимум два населенных пункта - Арестович

18 июля 2022, 16:08

Украинские защитники покрошили позиции врага южнее Сиверска, где сосредоточены основные усилия оккупантов.

украинские военные арестович
Украинские военные освободили минимум два населенных пункта в Донецкой области / коллаж Генштаб ВСУ, Офис президента

Украинские военные покрошили оккупантов в Донецкой области. Они так испугались, что были вынуждены сбежать из минимум двух захваченных ранее населенных пунктов. Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Он отметил, что именно на этом направлении сосредоточены основные усилия оккупантов.

"Вчера (17 июля - Главред) южнее Сиверска (Донецкая область) российские войска выхватили неиллюзорных люлей, оставив два (по некоторым данным) три ранее захваченных ними села ... Не менее неиллюзорных люлей выхватила в бочок изюмская наступательная группировка", - написал Арестович.

Он добавил, что сообщения в соцсетях о том, что российских оккупантов бросило командование и их расстреливают со всех сторон, связанно именно с огненным ударом, который нанесли им ВСУ.

Смотрите онлайн новости Донбасса

Контрнаступление ВСУ

На Херсонском направлении бойцы Вооруженных сил Украины продолжают продвигаться, заявила начальник пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

По словам советника руководителя Офиса президента Алексея Арестовича, в захваченной Россией Херсонской области находится около 12-15 тысяч вражеских военных. Россияне будут сдаваться в плен силам обороны Украины еще до того, как ВСУ перейдут к контрнаступательной операции. Украинская армия уже атакует объекты оккупантов с помощью РСЗО HIMARS.

Читайте такжеРФ переходит к обороне: эксперт спрогнозировал сроки масштабного контрнаступления ВСУ

Генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко ранее заявил, что Украина освободит оккупированные территории на юге Украины, в том числе и аннексированный еще в 2014 году Крым.

По состоянию на 14 июля украинским военным удалось освободить уже 44 населенных пункта в Херсонской области. Контрнаступление украинских сил продолжается. При этом на оккупированных Россией территориях области ведется активная партизанская война.

Другие новости:

Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

16:08

Контрнаступление в Донецкой области: ВСУ освободили минимум два населенных пункта - Арестович

16:08

ВСУ продвигаются на Херсонщине, в Харьковской и Донецкой областях атакует РФ – разведка БританииВидео

16:07

"В трусах придешь": скандального друга Лукашенко - нардепа Шевченко выгнали из зала ВРВидео

15:52

На Харьковщине спецназ ВСУ "покрошил" десятки диверсантов РФ: в плену командир вражеской ДРГВидео

15:49

Приметы на 19 июля: какие 2 вещи нужно сделать, чтобы разбогатетьВидео

Реклама
15:47

Группа Rammstein поддержала Украину и развернула украинский флаг перед десятками тысяч людейВидео

15:44

Одни руины: астролог назвала месяц, когда закончится ракетный террор и какой город пострадает большеВидео

15:12

Воюют в одном окопе: отец и сын пошли в Нацгвардию вместе бить оккупантов

15:01

Будет свежим очень долго: 2 золотые советы, как избавиться от затхлого запаха постельного белья

15:00

Самый вкусный торт Наполеон за 30 минут: восхитительно простой рецептВидео

14:59

РФ переходит к обороне: эксперт спрогнозировал сроки масштабного контрнаступления ВСУВидео

14:59

Ждем HIMARS, гаубицы и танки: дали бы все вовремя, удержали бы Северодонецк и Лисичанск – МИДВидео

14:45

Мирные переговоры возобновятся лишь после поражения РФ на фронте - КулебаВидео

14:34

"Неделя началась удачно": ВСУ попали в скопление оккупантов на ХерсонщинеВидео

14:32

Мощные взрывы на Херсонщине: взлетели на воздух склады с БК оккупантов РФВидео

14:26

ВСУ под Харьковом уничтожили 18-летнего десантника-оккупантаВидео

13:59

Армия Украины громит военные объекты РФ: враг убирает свои склады подальше от фронта – ГУРВидео

13:57

Травили синтетическим ядом: на правую руку Путина совершено покушение – СМИВидео

13:36

"Нездоровый человек": в Британии раскрыли неожиданный диагноз ПутинаВидео

13:23

ВСУ могут освободить Херсонскую область уже в августе – СоболевскийВидео

Реклама
13:10

Невероятная польза огурцов, о которой вы не знали: кому нужно срочно включить в рационВидео

13:09

Силы ВСУ и войск РФ сравнялись, никто не собирается проигрывать – бывший глава разведки ФинляндииВидео

13:00

Зеленский назначил Малюка временным руководителем Службы безопасности УкраиныВидео

13:00

Гороскоп на завтра, 19 июля 2022: Ракам – сплетни, Девам – испытания, Козерогам – хорошие новостиВидео

12:45

На Луганщине боевики с перепугу сбили свой истребитель "Су-34"Видео

12:10

"Замороженный" конфликт вызовет еще более кровавую войну между Украиной и РФ - Подоляк

11:40

Некоторых украинцев ждет "уравниловка" пенсий: эксперт назвала условиеВидео

11:08

Баканова и Венедиктову на самом деле не уволили – ОПВидео

11:02

Мощные HIMARS уничтожают войска РФ в Украине: Шойгу "объявил охоту" на артиллерию ВСУВидео

11:00

"Марсу нужны люди": Илон Маск объяснил, почему стал отцом девятерых детейВидео

10:32

Боятся партизан и ВСУ: коллаборанты в Мелитополе с перепугу отказались ходить на работуВидео

10:18

Через 4-6 месяцев война Украины с Россией прекратится и станет "замороженной" - бывший главком НАТОВидео

10:14

Гороскоп Таро на неделю 18-24 июля: Весам – счастье в любви, Козерогам – подсказки Вселенной, Рыбам – везениеВидео

09:56

Армия Украины блокирует полный захват войсками РФ всей Луганщины, враг идет на Бахмут – ГайдайВидео

09:50

Сровняли с землей три базы за сутки: ВСУ знатно ударили по оккупантамВидео

09:42

Провожали воевать: на Буковине в ДТП погиб военный и вся его семья

09:07

Массированный обстрел Николаева: раздалось 10 взрывов, оккупанты попали в гражданские объектыВидео

08:58

Осколок прошил бедро: на Донбассе девочка-подросток закрыла телом братика от обстрелаВидео

08:56

"Фейерверки" в Новой Каховке: на вражеских складах боеприпасов произошли взрывы и началась детонацияВидео

08:39

Гороскоп на сегодня 18 июля 2022: Скорпионам – подсказки судьбы, Водолеям – ошибки, Рыбам – неожиданные событияВидео

Реклама
08:34

Кремль уже понимает, что проигрывает войну: зачем Лукашенко и Путин поехали на поклон в Иранмнение

08:30

Метки ведьмы: ТОП-8 признаков - как распознать невероятную силуВидео

08:15

36 "двухсотых" оккупантов, 2 склада и техника: защитники Украины мощно ударили по армии РФ на югеВидео

08:10

Известный музыкальный телеведущий героически погиб в боях с оккупантами

07:38

ВСУ отбили штурмы оккупантов возле 8 населенных пунктов и Углегорской ТЭС – ГенштабВидео

07:30

Кому категорически нельзя есть вишню и чем она вредна

07:05

Кремль намеренно затягивает войну и планирует пополнять резерв юнармейцами – ISWВидео

06:26

Зачем Россия усиливает ракетный террор в Украинемнение

05:31

Врежет +37º: синоптик рассказал, где ждать пекла и назвал самый жаркий деньВидео

04:30

У Путина есть крайний срок, до которого РФ планирует завершить войну против Украины – экспертВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять