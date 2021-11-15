Кремль планирует расширить агрессию: генерал США объяснил, как дать отпор РФ

Военных РФ перебрасывают к границам Украины / Facebook/mod.mil.rus

Расширение вооруженного конфликта в Украине не является неизбежным, однако существует вероятность, что Кремль перейдет к решительным действиям, заявил бывший командующий войсками США в Европе, генерал Бен Ходжес.

В интервью РБК-Украина он заявил, что рассматривает последние события в Украине и вокруг нее как продолжение – следующий этап – того, что происходило весной.

"С того времени, несмотря на неправдивые заявления министра Шойгу, я думаю, ясно, что на самом деле эти силы Российской Федерации никогда не возвращались назад в свои казармы. После учений "Запад-21" РФ оставила большую часть логистического обеспечения на месте", - говорит американский военный.

Он убежден в том, что последние перемещения и развертывания сил РФ – это последняя фаза постоянного наращивания возможностей и давления в регионе, которые никогда не прекращалась.

"Россияне действительно останавливаются только тогда, когда их останавливают", - уверен генерал США.

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"Я думаю, что вооружение мигрантов вдоль границы Беларуси с Польшей, Литвой и Латвией связано с активностью Российской Федерации в Украине и вокруг нее. Это не совпадение. Это либо прощупывание, либо дестабилизация, либо отвлечение внимания, либо все вышеперечисленное", - добавил Ходжес.

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Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что действия белорусского режима Александра Лукашенко с нелегалами на границе Польши отвлекают внимание от активности России на границе с Украиной.

"Действия режима Лукашенко угрожают безопасности, сеют раскол и направлены на то, чтобы отвлечь внимание от действий России на границе с Украиной", - подчеркнул он.

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