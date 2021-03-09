Крищенко раскрыл детали дела об убийстве сотрудницы киберполиции

В дальнейшем подозреваемую в убийстве ждут экспертизы, в том числе психиатрические, которые определят, вменяемая ли она, рассказали в полиции.
Женщину, которую подозревают в убийстве инспектора киберполиции Святославы Петровой в Киеве, ожидает психиатрическая экспертиза. Задержанная — подруга погибшей. Как заявил руководитель полиции Киева Андрей Крищенко, найдено орудие убийства.
По данным правоохранителей, поздно вечером Святослава вышла пройтись со своей давней подругой. Та внезапно набросилась на нее — несколько раз ударила по голове бутылкой, после чего нанесла полсотни ножевых ранений. Наконец, сама дала показания, которые помогли найти орудие убийства, сказано в сюжете ТСН.
В настоящее время следователи устанавливают, что стало поводом для нападения. Подозреваемая находится под стражей.
Во вторник, 9 марта, суд будет решать, будет ли она за решеткой на время следствия.
В дальнейшем женщину ждут экспертизы, в том числе психиатрические, которые определят, вменяемая ли она.
С погибшей Святославой Петровой будут прощаться, по предварительной информации, в среду, 10 марта.
"Отрабатывали много версий, в том числе и профессиональную деятельность. Но окончательная (версия), которая привела к раскрытию — на бытовой почве. Мы смогли по ее показаниям найти орудие убийства — нож, которым она наносила телесные повреждения", — отметил руководитель полиции Киева Андрей Крищенко.
Убийство полицейской в Киеве - о чем сообщалось ранее:
- 7 марта 2021 года, около трех часов утра в полицию Киева поступило сообщение об обнаружении тела молодой женщины с признаками насильственной смерти у дома по проспекту Бажана в Киеве.
- Погибшей оказалась 37-летняя сотрудница одного из департаментов Нацполиции Украины.
- Эксперты обнаружили на теле женщины многочисленные колото-резаные ранения и другие травмы.
- Заместитель главы Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко назвал вероятный мотив убийства сотрудницы Департамента киберполиции Святославы Петровой, которой нанесли 40 ножевых ранений. По его словам, основная версия, которую отрабатывает следствие – убийство на почве ревности.