В деле об убийстве сотрудницы киберполиции всплыли неожиданные детали / соцсети

В деле об убийстве старшего инспектора киберполиции Святославы Петровой появились новые детали. В прокуратуре официально сообщили, что подозреваемой в убийстве 37-летней подруге убитой сообщили о подозрении по ч.1 ст.115 УК Украины - умышленное убийство. Ей грозит до 15 лет тюрьмы. Однако до сих пор не выясненным остается мотив такого жестокого преступления.

По оперативной версии между женщинами (они были одноклассницами - Ред.), которые давно не общались и случайно встретились на улице, возникла ссора, которая переросла в потасовку и в результате оппонентка ножом нанесла ей около 40 ножевых ранений, сообщает Страна.

Однако ни родня, ни даже коллеги убитой не верят, что женщина могла нанести такое большое количество ударов. Как написала в своем Facebook мама убитой - Татьяна Петрова, убийца мелкая и худая, а ее дочь Слава была крупной и сильной: "Я тоже не верю, если учесть, что Слава была очень сильная, а та мелкая и худая... Да и следов крови на ней не было. Как так?"

Сомневаются в официальной версии и коллеги убитой из столичной полиции. К примеру Игорь К. написал что очень неправдоподобно выглядит, что женщина могла нанести 40 ножевых ранений.

Родные и коллеги Петровой не верят, что убийство совершила женщина / скриншот Страна

Однако опрошенные журналистами на условиях анонимности эксперты-криминалисты говорят, что из 40 ножевых смертельными могут быть один-два удара, а остальное - поверхностные порезы.

Сегодня Дарницкий райсуд Киева будет избирать подозреваемой меру пресечения. Прокуратура ходатайствует о содержании под стражей без залога.

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