Кровать едва уместилась: в Киеве пытаются сдать в аренду комнату-балкон за 4 тысячи гривен

В Киеве пытаются сдать в аренду комнату-балкон за 4 тысячи гривен / Facebook, коллаж Главред

В Киеве владелец квартиры хочет сдать в аренду странную мини-комнату, под которую "адаптировали" балкон. За аренду такого помещения просят 3500 гривен и еще 500 гривен за коммунальные.

Необычную комнату сдают на Лесном массиве, написал на своей странице в Facebook Дмитрий Макогон. Автор сообщения заметил это объявление в одной из групп аренды жилья.

Чтобы добраться до квартиры, нужно 25 минут идти пешком от метро Черниговская или Лесная.

В комнату переделали балкон или лоджию. Она настолько маленькая, что там едва уместилось кровать, небольшой столик и этажерка для вещей. В самом объявлении указывается, что в комнатке еще есть двустворчатый шкаф с зеркалом и небольшая антресоль. Вместо кровати там стоит широкое раскладное кресло, которое можно трансформировать в спальное место.

Владелец жилья предлагает арендовать такое помещение для одной девушки. Отмечается, что квартира многокомнатная и в других комнатах живут девушки.

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Также владелец в объявлении пишет, что "комната после ремонта, очень небольшая, светлая и чистая". О том, что ее переделали с балкона, он не указывает.

В сети сразу отреагировали на такое объявление. Пользователи начали интересоваться, как попадать в эту комнату, если не через комнату соседки, и обращать внимание, что владелец вряд ли быстро найдет человека, который согласится на такие условия за эти деньги. Также пользователи оставляли следующие комментарии:

"Ну лучше, чем в Гонконге. Даже окно есть"

"Спрос-предложение. Но за 4 тысячи?"

"Царь-балкон".

Ранее сообщалось, что в Сети появилось предложение снять квартиру в историческом центре Киева за почти 55 тысяч гривен в месяц. Это самая высокая цена за аренду однокомнатной квартиры в столице на сегодняшний день.

Также ранее Главред рассказывал, как снять жилье в столице и на что обращать внимание. Как снять квартиру в Киеве, заключить безопасную сделку и не напороться на мошенников – эти вопросы особенно актуальны для приезжих, которые по незнанию могут довериться недобросовестным риэлторам. Чтобы сберечь деньги и нервы и заехать в съемную квартиру в ближайшее время, нужно придерживаться определенного плана действий.

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