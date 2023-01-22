"Кто-то не очень хотел, чтобы Украина победила": Буданов назвал возможные мотивы убийства Киреева

Сотрудник разведки Денис Киреев лично знал двух человек из переговорного процесса Украины и России весной 2022 года.

В ГУР рассказали, почему Денис Киреев был на переговорах Украины и РФ / Фото УП, БелТА

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов сообщил, что сотрудник разведки Денис Киреев ездил с украинской делегацией в Беларусь, чтобы затянуть переговоры с Россией и выиграть время.

Как рассказал Буданов в интервью Радио Свобода, Киреев садился в поезд сразу после того, как должен был посетить СБУ.

"Поскольку человек уже погиб, мы можем об этом говорить: главная задача, которую мы ему поставили - это затянуть процесс для того, чтобы выиграть время. Поскольку господин Киреев лично знал двух человек из того переговорного процесса, которые представляли российскую сторону", - рассказал глава ГУР.

Буданов назвал и возможные мотивы убийства Киреева.

"Я могу высказать абсолютно свое субъективное мнение. Еще раз хочу это подчеркнуть: у того, кто это намеренно сделал (убил Киреева - ред.), была цель не допустить того, чтобы мы вмешались в чужую игру и затянули этот процесс для того, чтобы позволить нашим ВСУ, скажем так, сделать определенные действия по отпору врага", - сказал глава ГУР.

Он напомнил, что тогда ситуация была близка к критической.

"Думаю, вы хорошо должны это помнить. И было определенное количество людей, которое, скажем так, не очень хотело, чтобы Украина победила", - отметил Буданов.

Как сообщал Главред, в этом же интервью Буданов заявил, что категорически отвергает версию о том, что Киреев мог работать на Россию.

Глава ГУР добавил, что "прекрасно знает людей, которые казнили Киреева" и что по поводу этого убийства у него был персональный разговор с тогдашним руководителем СБУ Иваном Бакановым. По словам Буданова, это был их последний разговор, и Баканов якобы не смог внятно объяснить инцидент.

Что известно о ликвидации Киреева

5 марта стало известно, что представители СБУ при задержании застрелили в Киеве банкира Киреева, который участвовал в переговорах делегаций Украины и России в Гомеле 28 февраля. Его якобы подозревали в государственной измене.

В Главном управлении разведки Министерства обороны сообщили о том, что он был сотрудником ГУР. Сообщалось, что Киреев погиб при выполнении специального задания.

На днях издание The Wall Street Journal опубликовало статью, в которой говорилось, что именно Денис Киреев предупредил украинское руководство о планах Путина наступать на Киев 24 февраля.

Во второй половине дня 23 февраля именно Киреев передал генералу Буданову свежие разведданные: Путин только что отдал приказ о вторжении. Он также указал основную точку атаки – аэродром в Гостомеле.

"Если бы не господин Киреев, скорее всего, Киев был бы взят", - сказал руководитель ГУР.

Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что Киреева убили из-за отсутствия координации между ГУР и СБУ.

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