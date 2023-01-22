"Кто-то не очень хотел, чтобы Украина победила": Буданов назвал возможные мотивы убийства Киреева

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов сообщил, что сотрудник разведки Денис Киреев ездил с украинской делегацией в Беларусь, чтобы затянуть переговоры с Россией и выиграть время.
Как рассказал Буданов в интервью Радио Свобода, Киреев садился в поезд сразу после того, как должен был посетить СБУ.
"Поскольку человек уже погиб, мы можем об этом говорить: главная задача, которую мы ему поставили - это затянуть процесс для того, чтобы выиграть время. Поскольку господин Киреев лично знал двух человек из того переговорного процесса, которые представляли российскую сторону", - рассказал глава ГУР.
Буданов назвал и возможные мотивы убийства Киреева.
"Я могу высказать абсолютно свое субъективное мнение. Еще раз хочу это подчеркнуть: у того, кто это намеренно сделал (убил Киреева - ред.), была цель не допустить того, чтобы мы вмешались в чужую игру и затянули этот процесс для того, чтобы позволить нашим ВСУ, скажем так, сделать определенные действия по отпору врага", - сказал глава ГУР.
Он напомнил, что тогда ситуация была близка к критической.
"Думаю, вы хорошо должны это помнить. И было определенное количество людей, которое, скажем так, не очень хотело, чтобы Украина победила", - отметил Буданов.
Как сообщал Главред, в этом же интервью Буданов заявил, что категорически отвергает версию о том, что Киреев мог работать на Россию.
Глава ГУР добавил, что "прекрасно знает людей, которые казнили Киреева" и что по поводу этого убийства у него был персональный разговор с тогдашним руководителем СБУ Иваном Бакановым. По словам Буданова, это был их последний разговор, и Баканов якобы не смог внятно объяснить инцидент.
Что известно о ликвидации Киреева
5 марта стало известно, что представители СБУ при задержании застрелили в Киеве банкира Киреева, который участвовал в переговорах делегаций Украины и России в Гомеле 28 февраля. Его якобы подозревали в государственной измене.
В Главном управлении разведки Министерства обороны сообщили о том, что он был сотрудником ГУР. Сообщалось, что Киреев погиб при выполнении специального задания.
На днях издание The Wall Street Journal опубликовало статью, в которой говорилось, что именно Денис Киреев предупредил украинское руководство о планах Путина наступать на Киев 24 февраля.
Во второй половине дня 23 февраля именно Киреев передал генералу Буданову свежие разведданные: Путин только что отдал приказ о вторжении. Он также указал основную точку атаки – аэродром в Гостомеле.
"Если бы не господин Киреев, скорее всего, Киев был бы взят", - сказал руководитель ГУР.
Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что Киреева убили из-за отсутствия координации между ГУР и СБУ.
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