Кулеба жестко прошелся по позиции Франции из-за вступления Украины в ЕС

Кулеба отметил, что ситуацию нужно рассматривать комплексно и нельзя "шеймить" Францию из-за заголовков новостей.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что несмотря на последние заявления из Франции о том, что вступление Украины в Евросоюз может затянуться на несколько лет, дискуссии продолжаются.
По его словам, Париж поддерживает украинских партнеров, в частности, поставками оружия и продвижением санкций против России.
"Если коротко: зрады не будет. Ни с Францией, ни с другой страной. Никто нас не сможет ломать или заставлять делать то, чего мы не хотим. Какими бы ни были заголовки, Франция дает нам оружие и продвигает санкции. Есть у нас дискуссия по поводу того, каким будет путь Украины к членству в ЕС и сколько он займет время. По этому поводу мы с ними активно дискутируем", - отметил Кулеба в Instagram писателю и военнослужащему Валерию Маркусу.
Он также добавил, что ситуацию нужно рассматривать комплексно и нельзя "шеймить" Францию из-за заголовков новостей.
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Планы Украины по вступлению в Евросоюз
Глава представительства Евросоюза в Украине Матти Маасикас ранее сделал заявление, согласно которому Украина уже в июне может получить статус страны-кандидата на вступление в ЕС. По его словам, страны наднационального образования должны выяснить, насколько государство соответствует Копенгагенским критериям.
Замглавы Офиса президента Игорь Жовква 17 апреля сказал, что Украина заполнила опросник о статусе страны-кандидата в ЕС. Киев ожидает рекомендаций Еврокомиссии.
9 мая президент Владимир Зеленский во время разговора с руководителем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен заявил, что Украина заполнила и передала вторую часть опросника для интеграции в Евросоюз. Еврокомиссия должна подготовить отчет, который передадут на рассмотрение Евросовета.
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