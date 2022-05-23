Кулеба жестко прошелся по позиции Франции из-за вступления Украины в ЕС

Дмитрий Кулеба / pixabay

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что несмотря на последние заявления из Франции о том, что вступление Украины в Евросоюз может затянуться на несколько лет, дискуссии продолжаются.

По его словам, Париж поддерживает украинских партнеров, в частности, поставками оружия и продвижением санкций против России.

"Если коротко: зрады не будет. Ни с Францией, ни с другой страной. Никто нас не сможет ломать или заставлять делать то, чего мы не хотим. Какими бы ни были заголовки, Франция дает нам оружие и продвигает санкции. Есть у нас дискуссия по поводу того, каким будет путь Украины к членству в ЕС и сколько он займет время. По этому поводу мы с ними активно дискутируем", - отметил Кулеба в Instagram писателю и военнослужащему Валерию Маркусу.

Он также добавил, что ситуацию нужно рассматривать комплексно и нельзя "шеймить" Францию из-за заголовков новостей.

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Планы Украины по вступлению в Евросоюз

Глава представительства Евросоюза в Украине Матти Маасикас ранее сделал заявление, согласно которому Украина уже в июне может получить статус страны-кандидата на вступление в ЕС. По его словам, страны наднационального образования должны выяснить, насколько государство соответствует Копенгагенским критериям.

Замглавы Офиса президента Игорь Жовква 17 апреля сказал, что Украина заполнила опросник о статусе страны-кандидата в ЕС. Киев ожидает рекомендаций Еврокомиссии.

9 мая президент Владимир Зеленский во время разговора с руководителем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен заявил, что Украина заполнила и передала вторую часть опросника для интеграции в Евросоюз. Еврокомиссия должна подготовить отчет, который передадут на рассмотрение Евросовета.

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