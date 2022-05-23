Никаких сроков в 15-20 лет: Украина решительно требует статуса кандидата в ЕС уже в июне

Украина быстрее вступит в ЕС, если Франция и другие влиятельные страны Европы продемонстрируют лидерство - МИД / Коллаж УНИАН

Украина потребует предоставление государству статуса кандидата на вступление в Евросоюз уже в июне текущего года. Украинцы защищают европейские ценности ценой собственной жизни. Статус должен продемонстрировать, что Европа ценит и уважает усилия. Киев готов к тому, что кандидатство не будет означать немедленного вступления в ЕС, поскольку нужно пройти определенный процесс. Путь украинского государства будет более быстрым, если Франция и другие влиятельные европейские государства продемонстрируют лидерство. Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко.

Как сообщает Obozrevatel, дипломат сказал о том, что Киев будет настаивать на предоставлении украинскому государству статуса страны-кандидата на вступление в ЕС уже в июне.

"Мы настаиваем на предоставлении Украине статуса кандидата в члены ЕС уже в июне", - отметил Николенко.

Он акцентировал внимание на том, что сегодня Украина – "единственное место в Европе, где люди защищают европейские ценности ценой собственных жизней".

Также он добавил, что предоставление статуса продемонстрирует украинцам уважение их усилий.

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"Кандидатство станет важным сигналом для украинцев, что Европа ценит и уважает их усилия", - отметил дипломат.

Николенко сказал, что получение Украиной статуса страны-кандидата в ЕС не станет сигналом к быстрому вступлению в наднациональное объединение, так как существует "процесс, который нужно пройти".

"И мы уверены, что мы пройдем этот путь быстрее, если Франция и другие европейские влиятельные страны продемонстрируют лидерство", - добавил дипломат.Читайте такжеПрисоединение к Евросоюзу: у Зеленского высказались о сроках вступления в ЕС

Также спикер дипломатического ведомства сказал, что война России против Украины показала необходимость переосмысления будущего Европы. Разговоры о замене статуса кандидата на вступление в ЕС не сделают европейское сообщество сильнее.

"Подходы, которыми до сих пор руководствовались европейские политики, не смогли обезопасить европейский континент от новой агрессии. Разговоры об альтернативах, которые могут заменить полноценную интеграцию Украины в ЕС – изменение формы, но не содержания. Этот путь не сделает европейское сообщество более сильным и более процветающим", - подчеркнул Олег Николенко.

Напомним, ранее государственный секретарь Франции по делам Европы Клеман Бон заявил, что процесс вступления Украины в Евросоюз может затянуться на 15-20 лет. По его словам, Киеву следовало бы прислушаться к советам президента Эммануэля Макрона, который предлагает подумать над альтернативой варианту получения статуса страны-кандидата в ЕС.

Планы Украины по вступлению в Евросоюз

Глава представительства Евросоюза в Украине Матти Маасикас ранее сделал заявление, согласно которому Украина уже в июне может получить статус страны-кандидата на вступление в ЕС. По его словам, страны наднационального образования должны выяснить, насколько государство соответствует Копенгагенским критериям.

Замглавы Офиса президента Игорь Жовква 17 апреля сказал, что Украина заполнила опросник о статусе страны-кандидата в ЕС. Киев ожидает рекомендаций Еврокомиссии.

9 мая президент Владимир Зеленский во время разговора с руководителем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен заявил, что Украина заполнила и передала вторую часть опросника для интеграции в Евросоюз. Еврокомиссия должна подготовить отчет, который передадут на рассмотрение Евросовета

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