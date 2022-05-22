Процесс вступления Украины в ЕС может затянуться на 20 лет – МИД Франции

Украинским властям следует прислушаться к предложению Эммануэля Макрона об альтернативном варианте, говорит Клеман Бон.
Процесс вступления Украины в Европейский Союз не будет быстрым, заявил государственный секретарь Франции по делам Европы Клеман Бон.
Украинским властям следует прислушаться к предложению президента Франции Эммануэля Макрона об альтернативном варианте, приводит его слова телеканал TF1.
"Вы должны быть честными. Если мы говорим, что Украина вступит в ЕС через 6 месяцев, 1 или 2 года, то мы лжем. Это неправда. Вероятно, 15 или 20 лет", - подчеркнул французский государственный деятель.
Альтернатива ЕС для Украины
Бон напомнил, что Макрон предложил Украине альтернативный вариант интеграции в ЕС - европейское политическое сообщество.
По его мнению, украинским властям следует воспользоваться предложением президента Франции.
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Заявку на вступление в Евросоюз президент Украины Владимир Зеленский подписал 28 февраля 2022 года. Сейчас она находится на рассмотрении. Украину ожидает присвоение статуса страны-кандидата на вступление в ЕС.
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