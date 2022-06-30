"Летела спиной вниз": женщина, пережившая ракетный удар по Киеву, рассказала, как спасала дочь

Екатерина Волкова рассказала, как пережила ракетный удар по Киеву / ГосЧС, Екатерина Волкова

Екатерина Волкова, в дом которой в Киеве попала российская ракета рассказывала о том, как она с 7-летней дочерью Женей пережили обстрел. Ее муж, к сожалению, не выжил. Его придавило бетонной плитой. Об этом сообщает ТСН.

В воскресенье, 26 июня, вся семья проснулась от страшного взрыва. В доме вылетели окна. Женщина вместе с дочерью побежали на первый этаж своей квартиру, а муж - на второй этаж, чтобы спасти собаку. Потом снова раздался взрыв - попала еще одна ракета.

"Я помню, как я лечу спиной вниз. Мне показалось, что это было 2-3 этажа. Когда я уже начала настраивать себя, чтобы отключиться, здесь я уже внизу услышала: "Мама, ты здесь?", к тому же в сознании голос. Я поняла, что отключаться нельзя", - вспоминает Екатерина.

Женщина вместе с девочкой были заблокированы бетонными плитами. Ребенок начал кричать и звать людей на помощь, тогда мама попыталась успокоить девочку

"Я ей говорила, что только не кричи, потому что когда люди придут, ты не сможешь кричать. Давай выдыхай, а потом будем кричать", - говорит женщина.

На место происшествия впоследствии прибыли спасатели. Катерина услышала мужской голос и сказала дочери, что теперь она может кричать. Тогда ребенка достали из-под завалов.

"У нее командный голос. Кричала она довольно громко, и я уже услышала, что они до нее добрались, что она с ними общается", - рассказывает Катя.

Екатерина Волкова и ее дочь Женя, пострадавшие в результате ракетного удара / скриншот

Впоследствии спасти удалось и женщину. Екатерина до сих пор не может прийти в себя, ведь ракета, прилетевшая из России, унесла жизни ее мужа и отца 7-летней девочки.

"Он - душа. Его все называли душа, потому что он был душой всех", - говорит женщина о погибшем муже.

Екатерина благодарит спасателей за то, что они смогли спасти их жизни. Теперь женщина вместе с дочерью находятся в одной палате. Сначала их госпитализировали в различные больницы, однако впоследствии Екатерину перевезли в Охматдет, где медики оказывают помощь ее жене.

Психологи, работающие с пострадавшими, говорят, что девочка до конца не понимает случившееся.

"От этого состояния не так легко отойти. Она еще не до конца понимает, что произошло. Наша работа здесь больше на профилактику, на ее эмоциональную стабильность, устойчивость, найти ей ресурс принять все и пройти это", - говорят психологи.

Недавно мы сообщали о том, что погибший муж Екатерины был талантливым юристом. Алексей Никитин сделал много для организации "Открытые Публичные Финансы". Друзья Алексея говорят, что он был очень талантливым, умным и настоящей душой компании. Они убеждены, что никто в мире не сможет сказать ничего плохого о Никитина.

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Ракетный удар по Киеву

Утром в воскресенье, 26 июня, РФ нанесла ракетный удар по Киеву. Одна из ракет попала в многоэтажку в Шевченковском районе столицы.

Из-под завалов вытащили женщину. Она оказалась гражданкой РФ. Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко. По его словам, ракета ударила прямо в квартиру россиянки и ее семьи.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович пригрозили России ответом за ракетный удар по Киеву. Он анонсировал удары ВСУ по командным пунктам армии РФ.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в результате ракетного удара пострадали по меньшей мере шесть человек: четыре человека госпитализированы, двое - с легкими травмами.

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