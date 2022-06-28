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Ракетный удар по Киеву: бетонная плита упала на талантливого юриста, его жена и дочь в больнице

28 июня 2022, 08:37

Друзья вспоминают об Алексее Никитине только хорошее. Он был добрым, талантливым и настоящей душой компании.

ракетный удар по Киеву, погиб Алексей Никитин
В Киеве в результате ракетного удара погиб юрист Алексей Никитин/ ГосЧС, Оксана Маркарова

Российская ракета, которая 26 июня попала в жилой дом в Киеве, убила талантливого юриста Алексея Никитина. Его жена и дочь находятся в больнице. Об этом сообщает OBOZREVATEL.

Ракета снесла часть двух верхних этажей дома, именно там была расположена квартира Алексея Никитина и его жены россиянки Екатерины Волковой. Их дочь отбросило к стене взрывной волной, она ударилась голова. Алексей погиб, его придавило бетонной плитой.

Спасатели извлекли из-под завалов 7-летнюю Женю. Впоследствии выяснилось, что ее мама Екатерина заблокирована бетонной плитой. Спасатели через час вытащили женщину. Сейчас женщина в реанимации в состоянии средней тяжести. В девочки были многочисленные раны в тот же день ее прооперировали. Жизни ребенка ничего не угрожает.

Екатерина Волкова пострадала от ракеты
Екатерина Волкова - жена погибшего Алексея Никитина / Екатерина Волкова

Посол Украины в США Окасана Маркарова, а ранее министр финансов, рассказала, что лично знала погибшего Алексея по работе в министерстве.

"Ежедневно россияне приносят горе Украине. Каждая потеря и на фронте, и среди гражданских оставляет шрам на сердце и увеличивает злобу к этим русским нелюдям. Читаешь в прессе о гибели отца и спасенную девочку от удара сегодня в Киеве, суетишься со всей страной вместе, а потом узнаем, что это наш Алексей Никитин. Который много сделал для организации "Открытые Публичные Финансы". Никогда не простим", - написала Маркарова на своей странице в Facebook.

Друзья Алексея говорят, что он был очень талантливым, умным и настоящей душой компании. Однокурсница погибшего убеждена, что никто в мире не сможет сказать ничего плохого о Никитине.

"Он окончил Академию адвокатуры. Мы вместе учились, дружили. Леша был личностью очень глубокой. Мы любили вести философские беседы до рассвета. Он хороший друг и добрый человек. Наверное, в целом мире нет того, кто сказал бы о нем что-то плохое. Он душа. Душа компании, любой компании, в которую попадал. Умный, глубокий, остроумный, душевный, теплый. Хороший, невероятно хороший. И он жил полной жизнью", – написала однокурсница.

друзья о погибшем Алексее Никитине
Алексей Никитин был душой компании / скриншот

В студенческие годы Алексей участвовал в КВН и мог зажечь компанию.

Дочь Алексея окончила первый класс медицинской гимназии. Родители учеников и друзья семьи собирают деньги, чтобы помочь жене и дочери, которые остались без жилья.

помощь пострадавшим
Пострадавшим в результате ракетного удара собирают деньги / Скриншот

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Ракетный удар по Киеву

Утром в воскресенье, 26 июня, РФ нанесла ракетный удар по Киеву. Одна из ракет попала в многоэтажку в Шевченковском районе столицы.

Из-под завалов вытащили женщину. Она оказалась гражданкой РФ. Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко. По его словам, ракета ударила прямо в квартиру россиянки и ее семьи.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович пригрозили России ответом за ракетный удар по Киеву. Он анонсировал удары ВСУ по командным пунктам армии РФ.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в результате ракетного удара пострадали по меньшей мере шесть человек: четыре человека госпитализированы, двое - с легкими травмами.

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