Данилов сравнил удар РФ по Киеву с налетом Люфтваффе: наши ракеты найдут свои цели

Ракетный удар по Киеву 26 июня 2022 года / Фото ГосЧС

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов прокомментировал ракетный обстрел Киева российскими оккупантами в воскресенье, 26 июня.

Как написал он в своем Facebook, ракетные Украины РФ – это тактика устрашения, заимствованная россиянами у нацистов времен Второй мировой войны.

Вместе с тем он уверен в том, что такая тактика российских оккупантов произвела обратный эффект.

"В 1940 году Люфтваффе начали массовую бомбардировку Лондона с целью сломить сопротивление британцев, подорвать их боевой дух, но это привело к прямо противоположному эффекту – бомбардировка сплотила и разозлила", - напомнил секретарь СНБО.

Он уверен в том, что рашистские бомбардировки Киева и других украинских городов и регионов имеют те же последствия, что и налеты Люфтваффе.

"Украинцы не испугались, а разозлились и хотят мести, а украинские ракеты найдут свои высокоточные цели", - добавил Данилов.

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Напомним, утром в воскресенье, 26 июня, РФ нанесла ракетный удар по Киеву. Одна из ракет попала в многоэтажку в Шевченковском районе столицы.

Из-под завалов вытащили женщину. Она оказалась гражданкой РФ. Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко. По его словам, ракета ударила прямо в квартиру россиянки и ее семьи.

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