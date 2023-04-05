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Лукашенко помогает Путину в попытке сорвать контрнаступление ВСУ: эксперт объяснил коварный план диктаторов

5 апреля 2023, 02:15
В Беларуси начали бряцать оружием на фоне информации, что украинские военные могут начать движение на оккупантов на фронте.
Владимир Путин, Александр Лукашенко
Лукашенко помогает Путину в попытке сорвать контрнаступление ВСУ, говорит эксперт/ скрин

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко пытается помочь российскому диктатору Владимиру Путину сорвать контрнаступление Вооруженных сил Украины. Именно с такой целью он объявил проверку боеготовности своей армии.

Лукашенко таким образом пытается создать впечатление подготовки к наступлению из Беларуси и отвлечь ВСУ от контрнаступления. Такое мнение высказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире телемарафона.

Он напомнил, что в Беларуси постоянно происходят различные военные учения. По его словам, такое бряцание оружием стоит воспринимать через призму постоянных заявлений Украины и западных партнеров о том, что украинские военные готовятся пойти в контрнаступление.

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"Россия будет стараться делать всё, чтобы разными способами, правдами и неправдами это контрнаступление отсрочить или сорвать. Беларусь в этом направлении играет определенную роль. Враг хочет создать у нас впечатление, что они готовятся к каким-то наступательным действиям. Возможно оживление военной активности с целью оттягивания наших сил", – отмечает Мусиенко.

Кто такой Александр Мусиенко

Александр Мусиенко – блогер и эксперт. Является председателем негосударственной организации "Центр военно-правовых исследований". Выступает в качестве эксперта в эфирах телеканалов, пишет My.ua.

Однако по состоянию на это время не фиксируется большой переброски техники и личного состава российских оккупационных войск по железной дороге из России в Беларусь, говорит эксперт.

Но в то же время к угрозам из Беларуси стоит относиться серьезно, подчеркнул Мусиенко, ведь российские войска год назад уже вторгались в Украину с территории РБ.

РФ собирается разместить ядерное оружие в Беларуси

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что РФ якобы намерена разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси. Он заявил пропагандистам, что поводом для этого стало заявление Великобритании о передаче Украине боеприпасов с обедненным ураном. При этом он сказал, что РФ якобы уже помогла Лукашенко переоборудовать самолеты для применения тактического оружия.

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что Украина требует созвать заседание Совета безопасности ООН и не допустить ядерного шантажа от Путина. В МИД подчеркнули, что заявление Путина о планах разместить тактическое ядерное оружие в РБ – очередная провокация. Оккупанты ведут жестокую войну против Украины, не могут одержать победу на поле боя и переходят к подобным действиям.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 4 апреля заявил, что страна-агрессор Россия передала Беларуси оперативно-тактический комплекс "Искандер-М", который может наносить удары не только обычными ракетами, но и ядерным оружием.

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