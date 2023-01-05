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Масштабного наступления с территории Беларуси точно не будет: полковник назвал план России

5 января 2023, 19:52
Свитан отмечает, чтобы контролировать границу, потребуется немалое количество наших войск.
Роман Свитан, ВСУ, война в Украине
Роман Свитан / скриншот, 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада

Военный эксперт, полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан в интервью Главреду рассказал, сможет ли Россия вместе с Беларусью в январе-феврале предпринять повторную попытку пойти на Киев.

"Планы по захвату Киева, которые россиянам не удалось реализовать в 2022 году, лежат на столе. Но сил и средств для выполнения такого рода задач у противника недостаточно. Ни России, ни Беларуси взять их неоткуда, по крайней мере, в начале 2023 года. Поэтому вряд ли со стороны Беларуси нас ждет какая-либо опасность, кроме авиационной и ракетной. Сухопутная – практически исключается", - говорит полковник.

Свитан отмечает, что с Беларуси наступления не будет.

"С военной точки зрения, наиболее оптимальный для России вариант – любые силы и средства, которые будут у нее появляться, бросать на луганский и донецкий фронт, покинув Херсонскую и Запорожскую области, уйдя в Крым. Поскольку там очень малое логистическое плечо цепочек связей с Россией, самое удобное для переброски сил и средств. Беларусь неудобна для выполнения наступательных задач. Север Украины удобен для обороны, но неудобен для наступления, тем более, с белорусской территории. Масштабного наступления [с территории Беларуси] точно не будет", - добавляет он.

При этом Свитан отмечает, чтобы контролировать границу, потребуется немалое количество наших войск.

Кто такой Роман Свитан

Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

"А вот беспокоящий огонь, действия диверсионно-разведывательных групп и провокации, которые могут доводиться даже до уровня casus belli, могут быть как раз для выполнения этой задачи – удержания части наших войск вдоль северной границы. Чтобы контролировать границу, потребуется немалое количество наших войск, которые были бы гораздо важнее для нас на восточном и южном фронтах. Но, тем не менее, мы будем удерживать северную границу, пока Беларусь не сбросит с себя иго лукашенковского захватнического режима", - говорит Свитан.

По его словам, российские войска больше не будут топтаться по селам в Киевской области.

"Нет, не будут. Для этого нужны широкомасштабные наступательные действия, а это для России в 2023 году просто нереально", - отметил эксперт.

Угроза нового наступления России на Украину

Советник Офиса президента Алексей Арестович полагает, что оккупант Российская Федерация может пойти в атаку на Запорожском, Донецком и Луганском направлениях. Возможно, захватчики попытаются прощупать ситуацию в Харьковской области. Наиболее вероятно, что они бросят все силы на дальнейшую оккупацию Донбасса.

Заместитель министра обороны Анна Маляр сказала, что у России есть несколько сценариев атаки Украины – ее оккупационная армия ориентируется по ситуации. На территории Беларуси проводятся маневры, указывающие на пребывание войск РФ в состоянии боевой готовности.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Москва готовится к "определенному обострению" ситуации на войне против Украины в феврале. По его словам, Украина будет готова к любому сценарию развития событий и отражать вражеское наступление.

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