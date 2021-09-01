Мендель решила учить бизнес сотрудничать с государством: платный тренинг пройдет в сентябре

Юлия Мендель анонсировала проведение тренинга / УНИАН

Бывшая пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель, которая недавно издала книгу, заявила о своей новой деятельности. Теперь она за деньги будет учить, "как сегодня взаимодействовать бизнесу с государством".

О своем новом начинании Мендель рассказала на странице в Facebook. Тренинг состоится в конце сентября.

На тренинге "для бизнеса по GR и стратегии государства в различных областях" Мендель обещает дать ответы на такие вопросы:

как сегодня взаимодействовать бизнесу с государством;

какая стратегия развития Украины по разным направлениям;

чего ожидать предпринимателям в будущем.

Мендель пообещала "четкие ответы на конкретные вопросы".

"Будет интересно и полезно для бизнеса, политиков и для тех, кто следит за околополитической жизнью", - добавила экс-пресс-секретарь Зеленского.

Реклама

Тренинг будет платным, но стоимость не уточняется.

Читайте такжеРусский язык, очки и коронавирус Зеленского: главные скандалы Юлии Мендель

Как сообщал Главред, бывший пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель написала книгу с элементом автобиографии под названием "Каждый из нас - президент". Мендель призналась, что готовила она свою книгу к изданию с большим трудом и целых два года. В ней идет речь о непростой судьбе, которая привела ее в политический истеблишмент Украины.

Книга Мендель издана Клубом семейного досуга. Цена одного экземпляра - 190 гривен.

По словам бывшего пресс-секретаря Зеленского, в книге она раскрыла вопрос самоидентификации украинцев как нации. Отрывки з книги можно прочитать тут и тут.

Позже Мендель заявила о намерении отправить свою книгу Дмитрию Пескову - спикеру президента страны-агрессора.

Увольнение Юлии Мендель - о чем ранее писал Главред:

О том, что Мендель уходит из Офиса президента, стало известно в конце апреля. Она сама написала заявление на увольнение.

Мендель стала пресс-секретарем Владимира Зеленского в начале июня 2019 года. Мендель родом из Херсона, а училась в Киеве на журналиста.

Проходила тренинг для журналистов в Йельском университете (США), писала для американских изданий The New York Times и Politico. Работала на крупных украинских телеканалах – ICTV, Еспресо TV, Интер.