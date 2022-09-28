Минус истребитель, БПЛА и 58 оккупантов: ВСУ ударили по путинской армии на Юге

ВСУ уничтожают оккупантов на Юге / Фото Facebook/okPivden

За сутки 27 сентября защитники Украины нанесли более двух с половиной сотен ударов по вражеским позициям на южном направлении и ликвидировали минимум 58 российских оккупантов.

Как говорится в сводке оперативного командования Юг в Facebook, украинская авиация в течение суток 5 раз ударила по врагу, а ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 250 огневых заданий, поразив, в частности, контрольно-наблюдательный пункт и склад с боеприпасами в Бериславском районе Херсонской области.

В течение суток потери россиян составили:

58 оккупантов;

1 штурмовик Су-25;

1 беспилотник типа "Орлан-10";

1 танк;

7 единиц автомобильной техники.

Остальные потери врага еще уточняются. Отмечается, что ситуация на южных рубежах напряженная и динамичная, но остается под контролем украинской армии.

"Враг не имеет существенных изменений в составе и положении действующих подразделений, но пытается подтягивать резервы по крымскому направлению", – сказано в сводке.

Как сообщал Главред, Вооруженные силы Украины уничтожили вражескую баржу и четыре склада с боеприпасами в Херсонской области.

25 сентября Вооруженные силы Украины уничтожили российский штурмовик Су-25, вертолет Ми-8 и пять складов с боеприпасами на южном направлении.

24 сентября украинская авиация и артиллерия мощно атаковала российских оккупантов на южном направлении. Защитники Украины уничтожили десятки единиц живой силы и техники противника.

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