"Мир шире, чем твой бункер": Зеленский жестко высмеял Путина

Президент признался, что иногда ему нужны какие-то часы для того, чтобы не потерять адекватность.

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Владимир Зеленский потроллил Владимира Путина / Офис президента Украина, сайт Кремля

Президент Владимир Зеленский заявил, что во время войны он не имеет отпуска и не сидит в бункере, как президент России Владимир Путин.

Об этом Зеленский сказал в интервью финским, шведским, датским и норвежским журналистам, отвечая на вопрос был ли он во время войны в отпуске.

Он отметил, что с начала полномасштабного вторжения было очень сложно всем. По его словам, в первые дни войны был "шок, трагедия". Президент добавил, что сложнее всего тем, кто потерял родных, близких. "Им гораздо сложнее, чем мне", — подчеркнул Зеленский. По его словам, он все время с украинцами и переживает за эти потери.

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"У меня не было отпуска, потому что я не могу себе его позволить, нет отпуска на войне", — подчеркнул глава государства.

В то же время он добавил, что иногда ему нужны какие-то часы для того, чтобы не потерять адекватность. "Надо себя переключить - что-то почитать, посмотреть. Я это делаю", — сказал Зеленский.

По его словам, иногда он имеет такую возможность ночью или рано утром. "Очень рано я просыпаюсь и читаю литературу, желательно литературу, а не интернет. Иногда, как мы все современные люди, начинаешь читать книгу и плавно переходишь к мобильному телефону, и так заходишь в Интернет, чтобы почитать, что есть в мире. Это очень важно знать, за что мы боремся, быть адекватным", — подчеркнул президент Украины.

По его словам, важно пообщаться с людьми, журналистами. "Не сидеть в бункере, а понимать, что мир шире, чем твой бункер. Мы понимаем о ком я говорю", — сказал Зеленский, намекая на президента РФ Владимира Путина.

Ранее Зеленский заявил о том, что Путин – террорист, который не держит слова и пытается найти "оправдания" грубым военным действиям российских оккупантов.

"С президентом Путиным сегодня нельзя говорить. Для нас всех он террорист. После того как он сказал всему миру, что "не собирается захватывать территории", "никогда не будет полномасштабной войны", "нельзя развязать полномасштабную войну в 21-ом столетии на Европейском континенте", - отметил Зеленский.

Напомним, министр обороны Алексей Резников ранее заявил, что Украина не собирается идти на переговоры с агрессором Россией.

Он напомнил о словах Зеленского, согласно которым никаких переговоров с Путиным не будет.

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