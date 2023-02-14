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Можем бить по аэродромах, складах и командных пунктах в России: эксперт рассказал о новом оружии ВСУ

14 февраля 2023, 07:33
Из старого советского беспилотника Ту-141 "Стриж" ВСУ сделали крылатую ракету, считает Олег Катков.
Стриж
Стриж / fakty.com.ua

ВСУ обладают оружием, которое способно долетать до стратегических объектов в России. Украина уже наносит удары по аэродромах, где базируется стратегическая авиация РФ, складах с оружием и командных пунктах.

Главный редактор военного портала Defence Express Олег Катков в интервью ТСН рассказал, что из старого советского беспилотника Ту-141 "Стриж" сделали крылатую ракету.

"Судя по тем обломкам, которые публикуют оккупанты, один из "генераторов хлопков" был сбит под Калугой. Речь идет о Ту-141 "Стриж". Это раньше был советский разведывательный беспилотник, он очень архаичен, там использовалась обычная пленка, его методика была такая: он запускается, летит на определенной высоте, делает снимки поверхности на пленку, летит назад, садится на парашюте и тогда пленку проявляют. Такова была оперативность его", - отметил эксперт.

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Кто такой Олег Катков

Военный эксперт, главный редактор военного портала Defense Express.

По словам Каткова, именно эти беспилотники ВСУ могли модифицировать, превратив их в крылатые ракеты.

"А потому лучше всего — это сделать из него крылатую ракету. У него высокая скорость и дальность до тысячи километров. У него есть резервы для установки боекомплекта — если забрать парашют и старую камеру, он может нести боеприпас весом 100 кг. В итоге — это крылатая ракета, но это старая разработка, которой пока можно пользоваться", – пояснил эксперт.

Взрывы на военных аэродромах РФ

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников прокомментировал удары по военным аэродромам РФ, откуда взлетают самолеты, которые бомбят мирные города Украины.

Глава Минобороны считает, что взрывы на аэродромах РФ свидетельствуют о том, что россияне очень часто "курят в запрещенных местах".

Напомним, 5 декабря утром на военной авиабазе Энгельс в Саратовской области случились взрывы. По их данным, ударный беспилотник атаковал российские бомбардировщики. Повреждены минимум два Ту-95.

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Кроме того, на аэродроме под Рязанью произошло возгорание бензовоза в результате взрыва. Известно о по меньшей мере 3 погибших и 6 пострадавших..

Советник Офиса президента Алексей Арестович написал, что удары пришлись минимум по трем военным самолетам РФ. Причина – неосторожное курение. Он отметил, что с этой авиабазы вылетают самолеты для бомбардировок Украины.

На днях журналисты Spiegel сообщили, что оккупанты РФ проводят тренировочные маневры на военном аэродроме Энгельс-2. Спутниковые снимки зафиксировали там почти два десятка бомбардировщиков дальнего действия – Ту-95 и Ту-160. Эксперты говорил, что ситуация указывает на возможную подготовку к крупномасштабной атаке на Украину.

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Автор: Сергей Кущ
война в Украине Олег Катков
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