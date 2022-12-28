Украина прошла половину пути к своей Победе, говорит секретарь СНБО. Но впереди украинцев ждет самое сложное испытание.

"Мы прошли половину пути к победе" - Данилов / Коллаж 1 ОБрСпН имени Ивана Богуна, УНИАН

Украине на данный момент удалось пройти половину пути к своей победе над Россией. Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов написал своей странице в Twitter.

"Россия продолжает ставить максималистские цели в войне с Украиной – ликвидация государственности, уничтожение украинцев как нации. Время максимального сосредоточения – мы прошли половину пути к Победе. Но впереди тяжелый отрезок – окончательно выбросить агрессора из нашей земли и наказать за преступления", – подчеркнул чиновник.

Угроза нового массированного наступления войск РФ

Ранее президент Украины Владимир Зеленский оценил угрозу более мощного наступления РФ в 2023 году. Он подчеркнул, что россияне одержимы местью и никогда не отказывались от своих захватнических планов в отношении Украины. Поэтому нельзя исключать варианта, что страна-агрессор Россия и в самом деле может осуществить новое наступление в 2023 году.

Аналитики американского Института изучения войны отмечали, что Россия готовится к новому наступлению на Украину, который может произойти в ближайшие месяцы.

Экс-глава Службы внешней разведки Украины, генерал Николай Маломуж отмечает, что российские захватчики уже не имеют шансов улучшить свое положение на фронте. Но российский диктатор Владимир Путин всё равно планирует провести еще одну масштабную наступательную операцию.

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