glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Мы прошли половину пути к победе - Данилов

28 декабря 2022, 12:55
Украина прошла половину пути к своей Победе, говорит секретарь СНБО. Но впереди украинцев ждет самое сложное испытание.
Данилов, ВСУ
"Мы прошли половину пути к победе" - Данилов / Коллаж 1 ОБрСпН имени Ивана Богуна, УНИАН

Украине на данный момент удалось пройти половину пути к своей победе над Россией. Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов написал своей странице в Twitter.

"Россия продолжает ставить максималистские цели в войне с Украиной – ликвидация государственности, уничтожение украинцев как нации. Время максимального сосредоточения – мы прошли половину пути к Победе. Но впереди тяжелый отрезок – окончательно выбросить агрессора из нашей земли и наказать за преступления", – подчеркнул чиновник.

Мы прошли половину пути к победе - Данилов

Угроза нового массированного наступления войск РФ

Ранее президент Украины Владимир Зеленский оценил угрозу более мощного наступления РФ в 2023 году. Он подчеркнул, что россияне одержимы местью и никогда не отказывались от своих захватнических планов в отношении Украины. Поэтому нельзя исключать варианта, что страна-агрессор Россия и в самом деле может осуществить новое наступление в 2023 году.

Аналитики американского Института изучения войны отмечали, что Россия готовится к новому наступлению на Украину, который может произойти в ближайшие месяцы.

Экс-глава Службы внешней разведки Украины, генерал Николай Маломуж отмечает, что российские захватчики уже не имеют шансов улучшить свое положение на фронте. Но российский диктатор Владимир Путин всё равно планирует провести еще одну масштабную наступательную операцию.

Другие новости:

СНБО Алексей Данилов война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

13:37

Дворник морга напророчил победу РФ: на росТВ оконфузились из-за "великого провидца" в студии

13:29

Можно оказаться на операционном столе: кому категорически нельзя есть хурмуВидео

13:00

Гороскоп на завтра 29 декабря: Овнам – переоценка, Тельцам – вдохновение, Близнецам – романтика

12:55

Мы прошли половину пути к победе - ДаниловВидео

12:51

Ратаковски подловили за страстным поцелуем с новым бойфрендом

Реклама
12:50

С наступающим Новым годом 2023: яркие поздравления в стихах и картинках для самых родныхФото

12:40

В октябре стал коммунистом, в декабре - умер: ВСУ "зажмурили" оккупанта с интересной биографией

12:38

Что можно подарить подруге на Новый год 2023: 15 вариантов, которые ей точно понравятся

12:38

Ретроградный Меркурий 29 декабря - 18 января: Тельцам - примирение, Близнецам - возврат долгов и рискВидео

12:35

"Хотелось его задушить": жена Владимира Остапчука высказалась о романе шоумена с молоденькой пассией

12:27

Эксперт назвал способ остановить удары РФ по энергосистеме УкраиныВидео

12:23

Дочь Джоли и Питта шокировала радикальной стрижкой

12:22

Подруга Джиджи Хадид рассказала, почему супермодель бросила Ди КаприоВидео

12:12

Буданов посетил позиции ВСУ в БахмутеВидео

12:07

Умер 30-летний внук Боба Марли

12:00

"Наши электрики творят чудеса": эксперт рассказал, когда закончатся отключения светаВидео

11:52

Гороскоп на январь-2023: что можно и чего нельзя делать в этом месяцеВидео

11:51

Меркель заявила, что война в Украине должна закончиться переговорами, но сама в них участвовать не будет

11:49

"Скажите, что Путин – это сатана, тогда будет честно": Данилов обратился к УПЦ МПВидео

11:22

Опять за свое: молчунья Maruv затянула расплывшуюся после родов фигуру в прозрачный корсет

Реклама
11:20

Как сохранить зрение во время работы или учебы в темноте: 8 важных советов врачей

11:07

"Отключения будут продолжаться": эксперт-энергетик дал пессимистический прогноз на 2023 годВидео

11:04

Внучка Ротару оголила плечо в новой фотосессии

11:02

"Ворота к Северодонецку и Лисичанску": ВСУ приблизились к освобождению Кременной - NYT

10:39

Чего на самом деле добивается РФ, требуя "денацификации" и "демилитаризации" Украины – ответ ISWВидео

10:30

Братья Меладзе засветились на одной сцене, но ни сказали ни слова о войне в УкраинеВидео

10:11

Стильные открытки с днем рождения женщине и мужчине – душевные поздравления в праздничный день

10:03

Потап и Настя вместе появились на вечеринке

09:45

Над городом - черный дым: оккупанты ударили ракетами по Харькову

09:44

В Минфине рассказали, при каком условии гривна будет стабильной в 2023 году

09:42

Армия РФ под Бахмутом деградировала, как под Херсоном, и приближается к кульминации – ISWВидео

09:25

Невероятные и фантастические события: астролог рассказал, чего ждать от транзита Юпитера и СатурнаВидео

09:00

Россия прекратит удары, если Украина будет бить по подстанциям в ответ - Михаил Гончар

08:56

"Нас может постигнуть участь Израиля": Жданов прогнозирует продолжение войны с РФ "пока существуют страны"Видео

08:53

Когда ослабнет военное давление на Бахмутмнение

08:52

Соцвыплаты на детей в Украине в 2023-м: изменятся ли и будут ли повышеныВидео

08:40

Гороскоп на сегодня 28 декабря 2022: Рыбам – эгоизм, Тельцам – финансы, Львам – молчание

08:18

РФ должна занять свое место: британский генерал назвал задачу Запада после войныВидео

08:15

"Мы достанем и на Дальнем Востоке": РФ перебросила самолеты из Энгельса, но это их не спасет – ДаниловВидео

08:00

Минимальная зарплата в 2023 году: сколько будут получать украинцы

Реклама
07:29

Были единственными сыновьями у родителей: двух братьев из Черкащины убил вражеский артобстрел

07:27

"Изменить РФ, поесть хинкали": скандальную блогершу депортировали из Германии, теперь у нее грандиозные планы

07:00

Курс гривны в 2023 году: случится ли обвалмнениеВидео

06:49

"РФ проиграла уже сегодня": три шага со стороны США способны завершить войну – экс-главком силами НАТОВидео

06:45

Эксперты ISW назвали тактику Кремля по принуждению Украины к переговорам

06:35

Алоэ умеет цвести: как заставить столетник выпустить стрелки в домашних условиях

05:20

Шикарный рецепт рыбы на Рождество и Новый год: невозможно устоятьВидео

05:00

Гороскоп на неделю 2-8 января 2023: нервозность, слухи, мелкие проблемы уже появились на горизонте

04:04

Мужчина завел 102 ребенка с 12 женами, но внезапно решил остановиться

03:31

Гороскоп на январь 2023 для Овнов: какие подарки принесет первый месяц нового года

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Олег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк Фейгин
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочери
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять