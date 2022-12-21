"Враг загнан в тупик": ближайшие 2-3 месяца войны могут стать решающими - Данилов

Украинские военные активно готовятся к ближайшим месяцам, чтобы освобокие территории.

Ближайшие месяцы могут стать решающими в войне в Украине / Коллаж фото 1 ОБрСпН имени Ивана Богуна, УНИАН

Украинские военные активно готовятся к мощному контрнаступлению. Ближайшие 2-3 месяца войны могут стать решающими. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов, сообщает Голос Америки.

"Мы готовимся очень активно к ближайшим месяцу-двум-трем, которые могут быть решающими в этом моменте", - сказал Данилов.

Он также акцентировал внимание на том, что украинским военным нужна помощь от международных партнеров, чтобы выгнать врага из нашей земли. Таким образом бойцы ВСУ смогут освободить не только Украину, но и другие страны Европы от России.

"Та помощь, которая была в марте, апреле и мае - это совсем другая помощь, чем мы сегодня получаем", - добавил секретарь СНБО.

Данилов также считает, что РФ не осознает того, что лишь её власть может избежать всех последствий. Для этого нужно всем вражеским войскам выйти из Украины. Но Кремль оправляет оккупантов в наступление, "ставя на кон все".

"На сегодняшний день возможностей Российской Федерации победить нас в открытом бою не существует. Они сейчас загнаны в тупик. И крыса, которая загнана в тупик, является наиболее опасной", - объяснил Данилов.

Угроза нового массированного наступления войск РФ

Ранее президент Украины Владимир Зеленский оценил угрозу более мощного наступления РФ в 2023 году. Он подчеркнул, что россияне одержимы местью и никогда не отказывались от своих захватнических планов в отношении Украины. Поэтому нельзя исключать варианта, что страна-агрессор Россия и в самом деле может осуществить новое наступление в 2023 году.

Аналитики американского Института изучения войны отмечали, что Россия готовится к новому наступлению на Украину, который может произойти в ближайшие месяцы.

Экс-глава Службы внешней разведки Украины, генерал Николай Маломуж отмечает, что российские захватчики уже не имеют шансов улучшить свое положение на фронте. Но российский диктатор Владимир Путин всё равно планирует провести еще одну масштабную наступательную операцию.

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