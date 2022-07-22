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На Херсонщине оккупанты минируют дороги и берег реки: готовятся к наступлению ВСУ

22 июля 2022, 19:23

Бои идут в общинах Бериславского, Каховского и Херсонского районов.

херсон, оккупанты, российские военные
Оккупанты на Херсонщине минируют дороги и готовятся к контрнаступлению ВСУ / коллаж УНИАН, общественное

В Херсонской области оккупанты боятся контрнаступления ВСУ. Они минируют дороги, берег реки Ингулец. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

Вероятно, именно так оккупанты готовятся к отступлению.

Сейчас бои идут в общинах Бериславского, Каховского и Херсонского районов.

"Жители территорий, граничащих со Снигиревкой и Зеленодольским, рассказывают о заминировании ряда дорог и берега реки Ингулец. Ежедневно из-за установленных мин гибнет скот, который, из-за отсутствия воды и эвакуации, были вынуждены выпустить местные жители", - говорится в сообщении.

Российские оккупанты в течение недели проверяли частные гаражи в Херсоне и искали оружие. Они установили на улицах города блокпосты и усилили патрулирование.

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Ситуация на Херсонщине

13 июля советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявил, что войска России работают над реализацией сценария, направленного на отступление из временно оккупированного Херсона. По его словам, вариантов у россиян практически нет, оккупанты уже готовятся сдать оккупированный город.

ВСУ несколько дней подряд успешно обстреливали стратегически важный для оккупантов Антоновский мост через Днепр в Херсоне. Этот мост Россия использовала для поставки оружия.

21 июля советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что россияне могут добровольно покинуть Херсон, пока есть такая возможность.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что освобождение Херсона может привести к переломному моменту в войне. Тогда либо рухнет вся оборона оккупантов, либо начнется контрнаступление ВСУ. Россияне уже разрываются между Донбассом и Херсоном, так как у них нет дополнительных резервов. На Херсонщине для украинской армии складываются оптимальные условия. Может появиться возможность отрезать правобережную группировку врага и постепенно ее вытеснять.

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