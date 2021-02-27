На новом "телеканале Медведчука" рассказали о сроках возвращения в эфир

Канал Перший Незалежний исчез из телеэфира сразу после начала работы / Скриншот

Журналисты телеканала Перший Незалежний, который был создан сотрудниками заблокированных каналов народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака, рассказали о своих дальнейших планах.

Как говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Першого Незалежного, в ближайшее время трансляция канала возобновится через спутник и кабельные сети.

По словам президента канала Егора Бенкендорфа, журналисты продолжают работу, пусть и в не совсем обычном режиме.

"Это временно. Вскоре мы возобновим вещание на спутнике и в кабельных сетях, чтобы рассказывать людям правду о происходящем в стране. Для этого у нас есть все возможности, а главное — коллектив настоящих профессионалов", — заявил Бенкендорф.

В сообщении подчеркивается, что журналисты намерены обратиться в суды с исками о признании незаконными действий представителей органов государственной власти и правоохранительных органов.

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Накануне канал Перший Незалежний вышел в эфир. Но уже через два часа после начала вещания, канал был отключен от вещания на спутнике и в кабельных сетях.

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