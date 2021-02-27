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На новом "телеканале Медведчука" рассказали о сроках возвращения в эфир

27 февраля 2021, 14:39

Журналисты Першого Незалежного продолжают работу.

Канал Перший Незалежний исчез из телеэфира сразу после начала работы / Скриншот

Журналисты телеканала Перший Незалежний, который был создан сотрудниками заблокированных каналов народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака, рассказали о своих дальнейших планах.

Как говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Першого Незалежного, в ближайшее время трансляция канала возобновится через спутник и кабельные сети.

По словам президента канала Егора Бенкендорфа, журналисты продолжают работу, пусть и в не совсем обычном режиме.

"Это временно. Вскоре мы возобновим вещание на спутнике и в кабельных сетях, чтобы рассказывать людям правду о происходящем в стране. Для этого у нас есть все возможности, а главное — коллектив настоящих профессионалов", — заявил Бенкендорф.

В сообщении подчеркивается, что журналисты намерены обратиться в суды с исками о признании незаконными действий представителей органов государственной власти и правоохранительных органов.

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Накануне канал Перший Незалежний вышел в эфир. Но уже через два часа после начала вещания, канал был отключен от вещания на спутнике и в кабельных сетях.

Санкции СНБО:

  • 19 февраля состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, по результатам которого президенту предложили ввести новые санкции, в том числе против граждан Украины. СНБО рекомендует ввести санкции против 19 юридических лиц и 8 физических лиц. Из восьми юрлиц – пятеро являются гражданами Украины.
  • Санкции против телеканалов NewsOne, ZIK и 112 Украина, управление которыми приписывают Медведчуку, Владимир Зеленский ввел своим указом в начале февраля. В частности, они предусматривают блокирование и аннулирование лицензий. Ограничительные меры введены на пять лет.
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