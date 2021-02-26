Новый канал, который создали из трех закрытых, проработал менее двух часов

Новый канал проработал меньше двух часов

Сегодня стало известно о том, что три закрытых по указу президента Владимира Зеленского канала – ZIK, NewsOne и 112, – возвращаются на экраны. Вместо трех каналов теперь будет один – Перший незалежний.

26 февраля, в 18.00 он вышел в эфир. Но уже через два часа после начала вещания, канал был отключен от вещания на спутнике и сейчас Перший незалежный отключают в кабельных сетях, пишет Страна.

Телеканал продолжает вещать в интернете.

В то же время, во время сегодняшнего заседания СНБО Алексей Данилов отметил, что СНБО пока не принимал никаких решений по Першому незалежному, уточнив, что нужно будет проанализировать, что этот канал будет показывать и потом принимать решение. Таким образом, новый канал отключили от вещания даже без решения СНБО.

Руководителем ООО Тайм Медиа, которое продало львовский канал Первый незалежний сотрудникам "каналов Медведчука", стал менеджер медиагруппы Тараса Козака Павел Егорычев. Соответствующая информация обнародована в Едином государственном реестре.

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Исходя из данных реестра, 26 февраля в ООО Тайм Медиа сменился руководитель - вместо Романа Любицкое им стал Павел Егорычев.

Согласно данным реестра, Егорычев также является директором ООО Новый формат ТВ и председателем в ООО ТВ Выбор, которые входят в состав медиагруппы Козака. В частности, эти ООО владеют лицензиями и говорят под логотипом 112 Украина.

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