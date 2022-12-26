На Новый год враг попытается максимально навредить энергосистеме Украины - Минэнерго

Глава Минэнерго подчеркнул, что масштабы возможного обстрела или ущерба оценить сложно.

Россияне попытаются максимально навредить энергосистеме во время новогодних праздников / УНИАН, ua.depositphotos.com

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что российские оккупационные войска могут попытаться нанести значительный удар по энергосистеме Украины на Новый год. Об этом он сообщил в эфире телемарафона.

"Россияне не отказались от обстрелов энергосистемы. И, возможно, Новый год - это одна из таких дат, когда они попытаются максимально нанести вред нашей энергосистеме", - сказал Галущенко.

Глава Минэнерго подчеркнул, что масштабы возможного обстрела или ущерба оценить сложно. Однако, по его словам, надо верить в Вооруженные силы, которые, как показали последние обстрелы, достаточно эффективно защищают небо над Украиной.

Министр также отметил, что при отсутствии обстрелов украинцы могут рассчитывать на несколько дней бесперебойного энергоснабжения по случаю новогодних праздников. По его словам, каждый день ситуация в энергетической сфере налаживается: удается увеличить производство электроэнергии и доставить ее потребителям.

Галущенко сообщил, что россияне попытаются максимально навредить энергосистеме во время новогодних праздников / Скриншот

"Вся энергетическая отрасль сегодня работает 24/7. И результаты этой работы можно увидеть в каждом часе", - добавил он.

РФ хочет оставить украинцев без света на новогодние праздники

Недавно премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что российские оккупационные войска будут делать все, чтобы к новогодним праздникам оставить украинцев без света. Поэтому нам следует готовиться к новым атакам по энергосистеме.

"Российские террористы будут делать все, чтобы до Нового года оставить украинцев без света. Для них важно, чтобы Рождество и Новый год в Украине прошли в темноте. Поэтому должны готовиться к новым атакам", - отметил глава правительства.

Как отметила руководительница объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, россияне готовятся к новому массированному удару по территории Украины, но не исключены и точечные удары. Она напомнила, что 5 декабря, когда россияне готовились к массированному ракетному удару, они выводили в море ракетоносители, поднимали стратегическую и тактическую авиацию. Сейчас наблюдается похожая ситуация.

Спикер командования Воздушных сил ВСУ обратил внимание на то, что ранее оккупанты наносили удары по украинским городам с периодичностью в неделю, сейчас период увеличился до 10 дней. "Очевидно, что враг не оставил своих намерений. Следует ожидать", - сказал он.

Игнат также добавил, что российские оккупанты любят ночью применять иранские дроны-камикадзе.

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