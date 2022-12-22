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Выдержит ли украинская энергосистема новые ракетные удары врагов: ответ министра энергетики

22 декабря 2022, 12:11
Министр энергетики Герман Галущенко заявил - Украина удержит энергосистему несмотря на новые волны российских ракетных атак
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Выдержит ли украинская энергосистема новые ракетные удары врагов: ответ министра энергетики / коллаж фото УНИАН

Украинские специалисты вполне способны удержать единую энергосистему – и новые российские ракетные атаки им не помешают. Об этом заявил в эфире единого телемарафона руководитель Министерства энергетики Германа Галущенко.

"Что касается прочности энергосистемы. Надо понимать, что мы живем под ежедневным обстрелом энергосистемы. Для нас массированный обстрел − это от 70 до 100 (вражеских - Главред) ракет одновременно. Но и каждый день тоже происходят обстрелы, они разной массированности, но они есть. И мы держим энергосистему уже третий месяц во время этих ежедневных обстрелов. Поэтому я уверен, что мы удержим энергосистему и ничего у них не удастся. И это будет одним из шагов, который приблизит нашу победу", − отметил чиновник.

Ракетный удар РФ по Украине

Утром 16 декабря Россия осуществила новую массированную ракетную атаку на Украину. В Киеве и ряде областей государства произошли взрывы. Частично это было срабатывание противовоздушной обороны, однако в некоторых местах сообщалось о прилетах по энергетическим объектам.

Во время массированной ракетной атаки оккупантов на территорию Украины утром 16 октября одна из ракет попала в жилой дом в Кривом Роге на Днепропетровщине. Вследствие этого был разрушен один из пяти подъездов дома.

Уже 19 декабря ночью россияне атаковали Киевскую область дронами. Сработала система противовоздушной обороны. Позже стало известно, что в результате вражеской атаки в Киеве поврежден объект инфраструктуры.

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