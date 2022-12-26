'Очевидно, что враг к чему-то готовится': Гуменюк предупредила о массированной атаке со стороны РФ

Гуменюк отметила, что Россия действительно исчерпывает свои запасы, но нельзя недооценивать врага.

Россия готовится к массированному удару по Украине / УНИАН

Российские оккупационные войска готовятся к новому массированному удару по территории Украины, но не исключены и точечные удары. Об этом сообщила руководитель Объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"Очевидно, что россияне к чему-то готовятся. Сейчас в море один надводный, два подводных ракетоносителя, что в общем количестве составляет 16 ракет типа "Калибр". Помним о том, что у них есть такое тяготение к повторению более-менее для них значимых операций", - отметила Гуменюк.

Она напомнила, что 5 декабря, когда россияне готовились к массированному ракетному удару, они выводили в море ракетоносители, поднимали стратегическую и тактическую авиацию. Сейчас наблюдается похожая ситуация.

"Мы готовы к этому. Мы осознаем, что возможен такой удар. Но не следует ждать только массированного удара. Помним о том, что они способны нанести и точечные удары", - добавила Гуменюк.

Также руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга отметила, что Россия действительно исчерпывает свои запасы, но нельзя недооценивать врага. По ее словам, захватчики пытаются пополнять свои резервы, несмотря на санкции и ограничения в своих мощностях.

"Мы видим, что они изыскивают возможность задерживать ход событий, взять так называемую оперативную паузу, чтобы подтянуть резервы и продолжать свое "победоносное шоу", как они считают. Но наше противодействие адекватное, мы не дадим им той паузы, потому что осознаем – нам надо завоевать максимально быстро свою независимость", - добавила Гуменюк.

Ракетный террор РФ

Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупационные войска не отказались от своей тактики террора. Украинский гарант призвал украинцев воспринимать серьезно все предупреждения от украинского военного командования и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Ранее официальный представитель Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий прокомментировал вероятность новых ракетных ударов РФ по Украине. По его словам, оккупантам хватит ракет на три-пять массированных обстрелов территории Украины.

Как отметил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сценарий, по которому Украина полностью остается без света, исключать нельзя. Ракетные атаки РФ вынуждают государство столкнуться с серьезными проблемами. Если такое произойдет, люди будут переезжать в сельскую местность, где можно отапливать жилье дровами.

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