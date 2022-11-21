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Украине расслабляться нельзя, Путин ищет оружие для продолжения террора – Бессмертный

21 ноября 2022, 22:38

Российский диктатор будет продолжать атаковать Украину, а также будет пытаться подавить внутренние протесты в стране.

Владимир Путин, российские военные
Путин продолжит террор Украины / Коллаж фото сайт Кремля, Миноборони РФ

Российский диктатор Владимир Путин будет искать оружие по всему миру, чтобы продолжать кровавую войну в Украине, а также подавлять протесты в России. Он также будет пытаться давить на мир и даже использовать коррупцию на мировой арене. Об этом заявил украинский дипломат и политик Роман Бессмертный в интервью ТСН.ua.

Стратегия Путина разделена на 2 части – внутреннюю и внешнюю. Диктаторский режим главы Кремля только усугубит его нынешнее положение.

"Первая – это внутренняя. Это усиление полицейского режима, недопущение протестов. Но это будет усиливать внутреннее противостояние внутри системы. И рано или поздно, как говорит история имперской России и Советского Союза, возникает внутренний серьезный конфликт, который приведет к повешению или к расстрелу, к чему угодно", - сказал Бессмертный.

Политолог убежден, что Украине нельзя расслабляться, ведь Путин будет пытаться терроризировать украинцев.

"Украине расслабляться нельзя, потому что они будут с сумкой бегать по миру, искать разного рода оружие для того, чтобы продолжать атаковать Украину. А третье – понятно, что на международной арене будут происходить очень серьезные баталии … Кремль будет делать все, чтобы гадить цивилизованному, демократическому миру", - отметил дипломат.

Он добавил, что Западу лучше начать помогать Украине не только оружием, но и военными силами.

"У цивилизованного мира сейчас есть два способа действовать: первый – это встать рядом с Украиной, не только путем помощи, но и путем вооруженного сочетания усилий. Или второй вариант – рано или поздно прийти к этому, но это будет дорогая цена, потому что Польша – это первый шаг кремлевского фюрера", - отметил Бессмертный.

Ранее сообщалось, что российский диктатор Владимир Путин и Минобороны РФ потеряли доверие россиян. Поэтому Кремль сейчас надеется на поддержку блогеров – военных обозревателей. Российская верхушка власти надеется, что россияне будут прислушиваться к блогерам, и что таким образом удастся влиять на их мнение.

Напомним, ранее директор Института трансформации общества, экономист и политолог Олег Соскин отмечал, что в России уже начали говорить Владимиру Путину, что из-за вторжения в Украину есть шанс потерять страну. В России нарастает недовольство из-за вторжения в Украину. Приближенные к Владимиру Путину забили тревогу.

Другие новости:

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