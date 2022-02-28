На Сумщине оккупанты на БТР расстреляли легковое авто с гражданскими / Фото иллюстративное, Reuters

Возле города Ахтырка на Сумщине российские военные на БТР расстреляли автомобиль с гражданскими.

После этого людей выбросили из автомобиля, а само авто украли. Об этом сообщил мэр Ахтырки Павел Кузьменко.

"Только что перед Чупаховкою враг на БТР расстрелял легковой автомобиль марки ВАЗ 99. Граждан выбросили из автомобиля, сами пересели туда и поехали в сторону Чупаховки", – сообщил Кузьменко.

Ранее сообщалось, что российские войска хотят зайти в Херсон использовать мирное население как "живой щит". Для этого оккупанты хотят собрать в селах местных жителей, прикрываясь гуманитарной миссией.

Также сообщалось, что смелая украинка на Сумщине отказалась показывать документы на блокпосту, который незаконно установили оккупанты, и морально уничтожила врага.

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