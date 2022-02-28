Вторжение России идет "не по графику", оккупанты дезорганизованы - Минобороны Британии

Российское вторжение пошло не по плану / Фото Reuters

Вооруженные силы России столкнулись с огромными трудностями во время вторжения в Украину. Об этом заявили в Министерстве обороны Великобритании.

Как отмечается на странице ведомства в Twitter, основная часть российских подразделений остается более чем в 30 км севернее Киева после того, как их продвижение было замедлено украинскими военными, защищающими аэродром Гостомель - ключевую цель РФ в первый день вторжения.

Вокруг Чернигова и Харькова продолжаются ожесточенные бои, однако оба города остаются под контролем Украины.

"Неудачи в логистике и упорное украинское сопротивление продолжают сдерживать наступление России. Несмотря на непрекращающиеся попытки скрыть подробности конфликта от населения России, ВС РФ впервые вынуждены признать потери", - отметили в британском Минобороны.

По словам главы ведомства Бена Уоллеса, которые приводит SkyNews, российские войска дезорганизованы, а вторжение идет "не по графику" и не оказало никакого "стратегического влияния", как рассчитывал кремлевский режим.

Реклама

Вторжение России в Украину

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.

Читайте также: